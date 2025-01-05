Тело Джимми Картера перевезут в Вашингтон 7 января
Тело бывшего американского президента Джимми Картера перевезли в Атланту, после официальной церемонии прощания, которая началась 4 января, гроб перевезут в Вашингтон. Об этом сообщают ABC News и Washington Post (WP).
39-й президент Соединенных Штатов умер в возрасте 100 лет 29 декабря. Картер скончался в родном городе Плейнс в штате Джорджия. 4 января его тело перевезли из Плейнса в Атланту для публичной церемонии прощания. Там гроб пробудет до 7 января, когда его перевезут в Вашингтон для государственных похорон.
«Его тело будет выставлено для прощания в Ротонде Капитолия перед государственными похоронами в Вашингтонском национальном соборе в четверг», – пишет WP.
Президент США Джо Байден объявил 9 января днем траура после смерти бывшего американского лидера. Глава государства распорядился провести государственные похороны в Вашингтоне. Публичные церемонии пройдут в Атланте и Вашингтоне, после чего последует частное погребение в Плейнсе, штат Джорджия, уточняли в центре Картера.