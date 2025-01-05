Тело Джимми Картера перевезут в Вашингтон 7 января

39-й президент Соединенных Штатов умер в возрасте 100 лет 29 декабря. Картер скончался в родном городе Плейнс в штате Джорджия. 4 января его тело перевезли из Плейнса в Атланту для публичной церемонии прощания. Там гроб пробудет до 7 января, когда его перевезут в Вашингтон для государственных похорон.