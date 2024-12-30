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В США объявили 9 января днем траура после смерти Картера

Ведомости

Президент США Джо Байден объявил 9 января днем траура после смерти бывшего американского лидера Джимми Картера. Сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

В национальный день траура Байден призвал американцев и «людей мира, разделяющих скорбь» Америки, почтить память Картера.

Байден распорядился провести государственные похороны в Вашингтоне. Публичные церемонии пройдут в Атланте и Вашингтоне, после чего последует частное погребение в Плейнсе, штат Джорджия, уточняли в центре Картера.

Соболезнования в связи со смертью 39-го президента США выразили избранный президент США Дональд Трамп, экс-лидеры страны Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон. Среди мировых лидеров – президент Франции Эммануэль Макрон, Египта – Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады – Джастин Трюдо, Венгрии – Виктор Орбан, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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