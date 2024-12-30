В США объявили 9 января днем траура после смерти Картера
Президент США Джо Байден объявил 9 января днем траура после смерти бывшего американского лидера Джимми Картера. Сообщение опубликовано на сайте Белого дома.
В национальный день траура Байден призвал американцев и «людей мира, разделяющих скорбь» Америки, почтить память Картера.
Байден распорядился провести государственные похороны в Вашингтоне. Публичные церемонии пройдут в Атланте и Вашингтоне, после чего последует частное погребение в Плейнсе, штат Джорджия, уточняли в центре Картера.
Соболезнования в связи со смертью 39-го президента США выразили избранный президент США Дональд Трамп, экс-лидеры страны Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон. Среди мировых лидеров – президент Франции Эммануэль Макрон, Египта – Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады – Джастин Трюдо, Венгрии – Виктор Орбан, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.