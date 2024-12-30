39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 летТрамп и Байден выразили соболезнования семье
Джимми Картер , 39-й президент Соединенных Штатов, умер в возрасте 100 лет. В последние минуты жизни он находился «в окружении своей семьи» у себя дома в Плейнсе, штат Джорджия, говорится в заявлении Центра Картера 29 декабря.
Президент США Джо Байден сказал в опубликованном на сайте Белого дома заявлении, что Картер «является образцом того, что значит жить жизнью, наполненной смыслом и целью». Он назвал Картера своим дорогим другом, каким его считали и «миллионы людей по всей Америке».
Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что американцы в «долге благодарности» экс-президенту. «Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем осознать огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», – написал Трамп в сообщении в социальных сетях.
Смерть Картера станет редким событием в Америке: государственными похоронами, пишет CNN. По данным Центра Картера, публичные церемонии пройдут в Атланте и Вашингтоне, округ Колумбия, после чего последует частное погребение в Плейнсе, штат Джорджия. По данным Центра, окончательные приготовления к государственным похоронам еще не завершены.
Последним президентом Америки, умершим в 2018 г., был Джордж Буш-старший. Часть его государственных похорон прошла в Вашингтонском национальном соборе, где собрались 3000 мировых политиков и членов их семей. На встрече присутствовал Картер, а также сын Буша, бывший президент Джордж Буш-младший, а также экс-президенты Билл Клинтон, Барак Обама и Трамп.