39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что американцы в «долге благодарности» экс-президенту. «Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем осознать огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», – написал Трамп в сообщении в социальных сетях.