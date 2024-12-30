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39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

Трамп и Байден выразили соболезнования семье
Ирина Овчарова
David Goldman / AP
David Goldman / AP

Джимми Картер , 39-й президент Соединенных Штатов, умер в возрасте 100 лет. В последние минуты жизни он находился «в окружении своей семьи» у себя дома в Плейнсе, штат Джорджия, говорится в заявлении Центра Картера 29 декабря.

Президент США Джо Байден сказал в опубликованном на сайте Белого дома заявлении, что Картер «является образцом того, что значит жить жизнью, наполненной смыслом и целью». Он назвал Картера своим дорогим другом, каким его считали и «миллионы людей по всей Америке».

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что американцы в «долге благодарности» экс-президенту. «Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем осознать огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», – написал Трамп в сообщении в социальных сетях.

Смерть Картера станет редким событием в Америке: государственными похоронами, пишет CNN. По данным Центра Картера, публичные церемонии пройдут в Атланте и Вашингтоне, округ Колумбия, после чего последует частное погребение в Плейнсе, штат Джорджия. По данным Центра, окончательные приготовления к государственным похоронам еще не завершены.

Последним президентом Америки, умершим в 2018 г., был Джордж Буш-старший. Часть его государственных похорон прошла в Вашингтонском национальном соборе, где собрались 3000 мировых политиков и членов их семей. На встрече присутствовал Картер, а также сын Буша, бывший президент Джордж Буш-младший, а также экс-президенты Билл Клинтон, Барак Обама и Трамп.

Каким был экс-президент США Джимми Картер – в галерее «Ведомостей».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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