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Российские войска взяли под контроль Курахово в ДНР

ВСУ потеряли 80% личного состава при удержании города
Ведомости

Российские военные взяли под контроль наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса – город Курахово. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, для удержания Курахово командование вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточило 26 батальонов общей численностью более 15 000 военных. При установлении контроля над городом потери противника составили 80% личного состава, около 3000 единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.

Отмечается, что российские военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад особо отличились, проявив мужество и героизм при взятии под контроль Курахово. Установление контроля над этим логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение ВСУ на Донецком направлении.

После взятия города Вооруженные силы (ВС) РФ вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы установления контроля над территорией Донецкой народной республики (ДНР), добавили в Минобороны.

5 декабря ТАСС сообщил, что единственная трасса, ведущая из Курахово, оказалась перерезана российским военными, из-за чего у ВСУ практически не осталось шансов покинуть населенный пункт. 

По данным Минобороны, российские военные в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами во время спецоперации на Украине и в Курской области. Больше всего населенных пунктов перешло под контроль ВС РФ в ДНР – 157 сел и городов.

Спецоперацию на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 г. В ходе боев российские силы взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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