Российские войска взяли под контроль Курахово в ДНР

Российские войска взяли под контроль Курахово в ДНРВСУ потеряли 80% личного состава при удержании города
Российские военные взяли под контроль наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса – город Курахово. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, для удержания Курахово командование вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточило 26 батальонов общей численностью более 15 000 военных. При установлении контроля над городом потери противника составили 80% личного состава, около 3000 единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.
Отмечается, что российские военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад особо отличились, проявив мужество и героизм при взятии под контроль Курахово. Установление контроля над этим логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение ВСУ на Донецком направлении.
После взятия города Вооруженные силы (ВС) РФ вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы установления контроля над территорией Донецкой народной республики (ДНР), добавили в Минобороны.
5 декабря ТАСС сообщил, что единственная трасса, ведущая из Курахово, оказалась перерезана российским военными, из-за чего у ВСУ практически не осталось шансов покинуть населенный пункт.
По данным Минобороны, российские военные в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами во время спецоперации на Украине и в Курской области. Больше всего населенных пунктов перешло под контроль ВС РФ в ДНР – 157 сел и городов.
Спецоперацию на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 г. В ходе боев российские силы взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.