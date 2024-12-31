ВС РФ заняли более 200 населенных пунктов на Украине и в Курской области

В октябре под котроль РФ перешли «почти три десятка населенных пунктов», среди которых Угледар, Селидово, Александрополь, Крутой Яр, Верхнекаменское, Желанное Второе и др. За ноябрь были заняты 25 населенных пунктов: Кураховка, Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское и др. В декабре под контроль России перешли более 30 населенных пунктов, в числе которых Ильинка, Петровка, Романовка, Пушкино, Новый Труд (ДНР), Новодаровка (Запорожская область), Лозовая и Загрызово (Харьковская область), Дарьино, Плехово и Новоивановка (Курская область).