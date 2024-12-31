ВС РФ заняли более 200 населенных пунктов на Украине и в Курской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль 214 населенных пунктов в ходе спецоперации на Украине и в российской Курской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сводки Минобороны РФ.
Самыми значимыми операциями считаются взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего населенных пунктов было взято в Донецкой народной республике – за год под контроль России перешли 157 сел и городов.
В январе российские войска заняли Веселое (ДНР), Крахмальное и Табаевка на купянском направлении. В феврале были заняты Авдеевка, Северное, Ласточкино, Петровское и Победа (ДНР). В марте под контроль перешли Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное (ДНР), Мирное (Запорожская область).
В апреле ВС РФ взяли Водяное, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и Семеновку (ДНР). В мае под контроль России перешли сразу 27 населенных пунктов. В июне были заняты Уманское, Парасковиевка, Старомайорское, Раздоловка, Шумы, Спорное и Новоалександровка (ДНР), Загорное (Запорожская область), Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область).
За июль и август были заняты 35 населенных пунктов: Новопокровское, Сокол, Чигари, Яснобродовка, Восход, Урожайное, Юрьевка, Ивано-Дарьевка, Лозоватское, Волчье, Ленинское, Прогресс и Евгеновка (ДНР), Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее (Харьковская область).
«Сентябрь стал самым успешным месяцем по числу освобожденных населенных пунктов – 36. В ДНР удалось взять отбить у ВСУ Новогродовку, Украинск, Птичье, Выемку, Скучное, Карловку, Пречистовку, Заветное, Журавку, Калиново, Мемрик, Галицыновку, Красногоровку, Григоровку на покровском направлении», – говорится в материале.
В октябре под котроль РФ перешли «почти три десятка населенных пунктов», среди которых Угледар, Селидово, Александрополь, Крутой Яр, Верхнекаменское, Желанное Второе и др. За ноябрь были заняты 25 населенных пунктов: Кураховка, Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское и др. В декабре под контроль России перешли более 30 населенных пунктов, в числе которых Ильинка, Петровка, Романовка, Пушкино, Новый Труд (ДНР), Новодаровка (Запорожская область), Лозовая и Загрызово (Харьковская область), Дарьино, Плехово и Новоивановка (Курская область).
Масштабные боевые действия на юго-востоке Украине начались после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль большую часть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории были включены в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.