Песков: удар по ТЭКу Украины стал ответом в том числе на атаку на аэродром в РФ
Масштабная атака по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины является в том числе ответом на удар Киева по военному аэродрому в районе Таганрога. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В том числе», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что страна подверглась одному из самых масштабных ударов по энергетике со стороны России.
Позже Минобороны РФ подтвердило в своем Telegram-канале, что российские войска нанесли массированный удар средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.
В ведомстве пояснили, что это стало ответом на атаку со стороны Украины, которая произошла 11 декабря. Тогда был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе российского города Таганрог.
О подобных атаках на ТЭК Украины регулярно сообщается в сводках Минобороны РФ. В ведомстве подчеркивали, что удары производятся исключительно по объектам, связанным с ВПК. На этом фоне на Украине ввели графики отключения электричества. В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти страну от дефицита энергии в зимний период, сообщала Financial Times. По ее словам, Украина лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей в холодное время года.