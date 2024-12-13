Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков: удар по ТЭКу Украины стал ответом в том числе на атаку на аэродром в РФ

Ведомости

Масштабная атака по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины является в том числе ответом на удар Киева по военному аэродрому в районе Таганрога. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В том числе», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что страна подверглась одному из самых масштабных ударов по энергетике со стороны России.

Позже Минобороны РФ подтвердило в своем Telegram-канале, что российские войска нанесли массированный удар средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

В ведомстве пояснили, что это стало ответом на атаку со стороны Украины, которая произошла 11 декабря. Тогда был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе российского города Таганрог.

О подобных атаках на ТЭК Украины регулярно сообщается в сводках Минобороны РФ. В ведомстве подчеркивали, что удары производятся исключительно по объектам, связанным с ВПК. На этом фоне на Украине ввели графики отключения электричества. В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти страну от дефицита энергии в зимний период, сообщала Financial Times. По ее словам, Украина лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей в холодное время года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных