Песков: удар по ТЭКу Украины стал ответом в том числе на атаку на аэродром в РФ

О подобных атаках на ТЭК Украины регулярно сообщается в сводках Минобороны РФ. В ведомстве подчеркивали, что удары производятся исключительно по объектам, связанным с ВПК. На этом фоне на Украине ввели графики отключения электричества. В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти страну от дефицита энергии в зимний период, сообщала Financial Times. По ее словам, Украина лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей в холодное время года.