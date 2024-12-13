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Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на атаки ATACMS по Таганрогу

Ведомости

В ответ на применение баллистических ракет ATACMS по объектам в Таганроге Ростовской области нанесен удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.

Утром 11 декабря вооруженные силы Украины (ВСУ) применили шесть американских ракет ATACMS для удара по объектам в Таганроге. По данным Минобороны, две ракеты были сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Оборонное ведомство обещало принять ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS.

21 ноября Вооруженные силы РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 28 ноября президент РФ Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника». По его словам, Россия была вынуждена применить ракету в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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