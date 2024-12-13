Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на атаки ATACMS по Таганрогу
В ответ на применение баллистических ракет ATACMS по объектам в Таганроге Ростовской области нанесен удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.
Утром 11 декабря вооруженные силы Украины (ВСУ) применили шесть американских ракет ATACMS для удара по объектам в Таганроге. По данным Минобороны, две ракеты были сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Оборонное ведомство обещало принять ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS.
21 ноября Вооруженные силы РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 28 ноября президент РФ Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника». По его словам, Россия была вынуждена применить ракету в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей.