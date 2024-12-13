Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на атаки ATACMS по Таганрогу

21 ноября Вооруженные силы РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 28 ноября президент РФ Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника». По его словам, Россия была вынуждена применить ракету в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей.