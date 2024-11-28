Путин объявил начало серийного производства «Орешника»По словам президента, в мире нет аналогов новой российской ракеты
Президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства новой ракеты средней дальности «Орешник». Об этом он сообщил в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
Он заявил, что подобные ракеты не имеют аналогов в мире, добавив, что «Орешник» способен поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Президент напомнил, что Россия была вынуждена применить ракету.
«Мы вынуждены были пойти на ее испытания в боевых условиях, именно вынуждены, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами ATACMS и Storm Shadow», – заявил Путин.
В случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, отметил Путин, добавив, что такое мнение выражают военные и технические специалисты, хотя сама по себе ракета не является оружием массового поражения. По его словам, целями применения оружия могут стать и центры принятия решений на Украине.
Президент отметил, что в ночь на 28 ноября российская армия нанесла комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 обычных ракет и 100 беспилотников. По его словам, было поражено 117 целей.
«Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», – сказал он.
Президент также указал на то, что Украина неоднократно пыталась применять удары по объектам государственной важности в России. В частности, по Санкт-Петербургу и Москве. «Эти попытки продолжаются», – добавил Путин.
Путин также добавил, что Генштаб и Минобороны уже выбирают новые цели для атаки по Украине с применением «Орешника». В ходе своего выступления он вновь отметил, что дальнобойные удары по РФ для него означают прямое участие НАТО в конфликте. Он добавил, что несмотря на предупреждения, стороны пошли на эскалацию конфликта.
Еще 22 ноября Путин заявил, что решение по серийному производству новой ракетной системы «Орешник» принято. Накануне, 21 ноября, президент подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины «Орешник». Удар был направлен на объект военно-промышленного комплекса страны в Днепропетровске – завод «Южмаш».