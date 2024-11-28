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Путин объявил начало серийного производства «Орешника»

По словам президента, в мире нет аналогов новой российской ракеты
Георгий Недогибченко
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства новой ракеты средней дальности «Орешник». Об этом он сообщил в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

Он заявил, что подобные ракеты не имеют аналогов в мире, добавив, что «Орешник» способен поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Президент напомнил, что Россия была вынуждена применить ракету.

«Мы вынуждены были пойти на ее испытания в боевых условиях, именно вынуждены, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами ATACMS и Storm Shadow», – заявил Путин.

В случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, отметил Путин, добавив, что такое мнение выражают военные и технические специалисты, хотя сама по себе ракета не является оружием массового поражения. По его словам, целями применения оружия могут стать и центры принятия решений на Украине.

Президент отметил, что в ночь на 28 ноября российская армия нанесла комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 обычных ракет и 100 беспилотников. По его словам, было поражено 117 целей.

«Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», – сказал он.

Президент также указал на то, что Украина неоднократно пыталась применять удары по объектам государственной важности в России. В частности, по Санкт-Петербургу и Москве. «Эти попытки продолжаются», – добавил Путин.

Путин также добавил, что Генштаб и Минобороны уже выбирают новые цели для атаки по Украине с применением «Орешника». В ходе своего выступления он вновь отметил, что дальнобойные удары по РФ для него означают прямое участие НАТО в конфликте. Он добавил, что несмотря на предупреждения, стороны пошли на эскалацию конфликта.

Еще 22 ноября Путин заявил, что решение по серийному производству новой ракетной системы «Орешник» принято. Накануне, 21 ноября, президент подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины «Орешник». Удар был направлен на объект военно-промышленного комплекса страны в Днепропетровске – завод «Южмаш».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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