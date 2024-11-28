Путин объявил начало серийного производства «Орешника»

Путин также добавил, что Генштаб и Минобороны уже выбирают новые цели для атаки по Украине с применением «Орешника». В ходе своего выступления он вновь отметил, что дальнобойные удары по РФ для него означают прямое участие НАТО в конфликте. Он добавил, что несмотря на предупреждения, стороны пошли на эскалацию конфликта.