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Минобороны РФ пообещало ответить на ракетные удары по аэродрому в Таганроге

Украина запустила шесть американских ракет ATACMS
Ведомости

Минобороны России сообщило, что примет ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS со стороны Украины по аэродрому в Таганроге Ростовской области. Соответствующее заявление военное ведомство опубликовало в Telegram-канале.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», – говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в ходе проведенного разбирательства «достоверно установлено», что были применены шесть американских баллистических ракет ATACMS. Две ракеты сбиты, остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. По информации военных, в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

Президент России Владмир Путин в ходе пресс-конференции в Астане 28 ноября говорил, что Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника». 17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. В тот же день ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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