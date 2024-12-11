Минобороны РФ пообещало ответить на ракетные удары по аэродрому в Таганроге

Минобороны РФ пообещало ответить на ракетные удары по аэродрому в ТаганрогеУкраина запустила шесть американских ракет ATACMS
Минобороны России сообщило, что примет ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS со стороны Украины по аэродрому в Таганроге Ростовской области. Соответствующее заявление военное ведомство опубликовало в Telegram-канале.
«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», – говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в ходе проведенного разбирательства «достоверно установлено», что были применены шесть американских баллистических ракет ATACMS. Две ракеты сбиты, остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. По информации военных, в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.
Президент России Владмир Путин в ходе пресс-конференции в Астане 28 ноября говорил, что Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника». 17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. В тот же день ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.