Генсек НАТО выступил против мирных переговоров по Украине без участия России

«Это наша сила, но также и проблема, потому что я вижу в прессе обсуждения гарантий, членства в НАТО – да или нет, и принятия решения об отказе от части территорий Украины. И я думаю: если бы я сейчас был в Кремле и меня звали Владимир Владимирович Путин, я бы сказал: «Это развивается очень положительно для меня, и я даже не участвую», – объяснил генсек.