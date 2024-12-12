Генсек НАТО выступил против мирных переговоров по Украине без участия России

Генсек НАТО выступил против мирных переговоров по Украине без участия РоссииТакая стратегия несет в себе определенные риски, считает Рютте
Вести разговоры о мирном соглашении по Украине без участия России – рискованная стратегия, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Здесь существует огромный риск. А именно: мы ведем переговоры между собой о том, как может выглядеть мирное соглашение, без участия Владимира Путина за столом переговоров», – сказал Рютте.
Рютте заметил, что дискуссии в странах НАТО относительно вариантов завершения украинского конфликта идут уже открыто, в том числе в прессе.
«Это наша сила, но также и проблема, потому что я вижу в прессе обсуждения гарантий, членства в НАТО – да или нет, и принятия решения об отказе от части территорий Украины. И я думаю: если бы я сейчас был в Кремле и меня звали Владимир Владимирович Путин, я бы сказал: «Это развивается очень положительно для меня, и я даже не участвую», – объяснил генсек.
Рютте подчеркнул, что сейчас первоочередная задача – убедиться, что Украина не окажется в ситуации, где фронт движется в неправильном для Киева направлении.
«Линия фронта смещается на запад, а не на восток. Украина должна начать переговоры с позиции силы, когда это решит ее правительство», – сказал он.
Рютте добавил, что, в конечном счете, главный вопрос будет в том, кто выйдет победителем из возможной сделки – избранный президент США Дональд Трамп или глава российского государства Владимир Путин.
«Могу гарантировать, что если победителем окажется Путин и сделка окажется неудачной, Си Цзиньпин будет внимательно следить за этим и подумает: «Что это значит для меня в плане действий против Тайваня и в моем регионе?», – предположил Рютте.
Поэтому крайне важно, подчеркнул генсек, чтобы украинская сделка, если она будет заключена, была справедливой и включала все необходимые элементы.
«Обсуждение таких вопросов внутри альянса, среди европейских партнеров, без участия Путина за столом переговоров, может быть рискованным», – заключил он.
Украина при этом в настоящее время еще не готова к переговорам об урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщало украинское интернет-издание «Страна.ua».
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для выхода на «мирную траекторию» Зеленскому будет достаточно отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.