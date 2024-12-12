Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией
Украина не готова к переговорам об урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».
«Для начала переговоров Украина должна быть сильной и тогда сможет говорить с Россией на равных», – указал Ермак.
11 декабря советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о готовности Украины к переговорам с Россией о завершении конфликта. Он подчеркивал, что переговоры будут непростыми, и указал на требования Киева для их проведения «справедливых условий, юридической базы, принуждения России».
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для выхода на «мирную траекторию» Зеленскому будет достаточно отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.