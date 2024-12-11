Советник Зеленского сообщил о готовности Киева к переговорам
Украина готова к переговорам с Россией о завершении вооруженного конфликта, но они будут непростыми. Об этом сообщил советник офиса президента республики Михаил Подоляк 24-му украинскому каналу.
«Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит», – сказал он.
Подоляк подчеркнул, что Киев требует для переговоров «справедливых условий, юридическую базу, принуждения России».
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.