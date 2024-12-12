Палата представителей не поддержала продление ленд-лиза Украине на 2025 год
В новом документе об оборонном бюджете США на 2025 г. не оказалось положения о продлении ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова на своей странице в Facebook
Маркарова отметила, что изначально положение входило в новый законопроект. Посольство Украины «активно адвокатировало его», но в итоговый текст положение не вошло, поясняет Маркарова.
При этом «посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма», заявила посол.
В июле сообщалось, что Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины.
Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 г.» был внесен в верхнюю палату конгресса законодателями от обеих партий еще в январе 2022 г., до начала военной операции России на Украине, после чего продлевался, что вызывало критику в российском политическом сообществе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин называл ее «долговой ямой», за которую «расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины».