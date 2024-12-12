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Палата представителей не поддержала продление ленд-лиза Украине на 2025 год

Ведомости

В новом документе об оборонном бюджете США на 2025 г. не оказалось положения о продлении ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Маркарова отметила, что изначально положение входило в новый законопроект. Посольство Украины «активно адвокатировало его», но в итоговый текст положение не вошло, поясняет Маркарова.

При этом «посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма», заявила посол.

В июле сообщалось, что Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины.

Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 г.» был внесен в верхнюю палату конгресса законодателями от обеих партий еще в январе 2022 г., до начала военной операции России на Украине, после чего продлевался, что вызывало критику в российском политическом сообществе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин называл ее «долговой ямой», за которую «расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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