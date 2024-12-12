Палата представителей не поддержала продление ленд-лиза Украине на 2025 год

Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 г.» был внесен в верхнюю палату конгресса законодателями от обеих партий еще в январе 2022 г., до начала военной операции России на Украине, после чего продлевался, что вызывало критику в российском политическом сообществе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин называл ее «долговой ямой», за которую «расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины».