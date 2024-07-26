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Помпео: Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины, если победит на предстоящих выборах в ноябре. Об этом написал экс-госсекретарь США Майк Помпео в колонке для The Wall Street Journal.

«Создать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины. Вместо того чтобы обременять новыми счетами налогоплательщиков США, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно для покупки американского оружия», – написал он, комментируя возможный, по его мнению, план Трампа по урегулированию конфликта. Помпео напомнил, что именно так США помогли Великобритании во время Второй мировой войны.

Помпео также предложил наращивать оборонную промышленность США, ужесточить санкции против России и снять все ограничения на типы оружия, которое Украина может получить и использовать. По его мнению, это позволит Трампу установить условия сделки с Россией и усилить оборону Украины.

В конце июня бывшие сотрудники администрации Трампа Кит Келлог и Фред Флитц подготовили план по урегулированию конфликта на Украине. По их плану Киев сможет получать американское вооружение и другую военную помощь, только если согласится участвовать в переговорном процессе. При этом условия режима прекращения огня будут согласованы исходя из ситуации на поле боя на момент переговоров. 

Также Келлог и Флитц выступали за обложение продаж российских энергоресурсов и использование полученных средств на восстановление Украины, в случае если Россия не согласится присоединиться к описываемому ими формату переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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