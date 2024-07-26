Помпео: Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины

«Создать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины. Вместо того чтобы обременять новыми счетами налогоплательщиков США, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно для покупки американского оружия», – написал он, комментируя возможный, по его мнению, план Трампа по урегулированию конфликта. Помпео напомнил, что именно так США помогли Великобритании во время Второй мировой войны.