Помпео: Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины, если победит на предстоящих выборах в ноябре. Об этом написал экс-госсекретарь США Майк Помпео в колонке для The Wall Street Journal.
«Создать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины. Вместо того чтобы обременять новыми счетами налогоплательщиков США, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно для покупки американского оружия», – написал он, комментируя возможный, по его мнению, план Трампа по урегулированию конфликта. Помпео напомнил, что именно так США помогли Великобритании во время Второй мировой войны.
Помпео также предложил наращивать оборонную промышленность США, ужесточить санкции против России и снять все ограничения на типы оружия, которое Украина может получить и использовать. По его мнению, это позволит Трампу установить условия сделки с Россией и усилить оборону Украины.
В конце июня бывшие сотрудники администрации Трампа Кит Келлог и Фред Флитц подготовили план по урегулированию конфликта на Украине. По их плану Киев сможет получать американское вооружение и другую военную помощь, только если согласится участвовать в переговорном процессе. При этом условия режима прекращения огня будут согласованы исходя из ситуации на поле боя на момент переговоров.
Также Келлог и Флитц выступали за обложение продаж российских энергоресурсов и использование полученных средств на восстановление Украины, в случае если Россия не согласится присоединиться к описываемому ими формату переговоров.