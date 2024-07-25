Трамп призвал Зеленского закончить конфликт на Украине
В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал его закончить конфликт. Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News.
По словам Трампа, в разговоре с Зеленским он назвал Россию «военной машиной», так как страна победила армии Гитлера и Наполеона.
Трамп настаивает, что «Байден не должен был допустить» конфликта на Украине, а в случае его президентства этого бы не случилось.
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским 19 июля. Трамп поблагодарил Зеленского за разговор, заявив , что «как ваш следующий президент» он положит конец конфликту на Украине и «принесет мир во всем мире». Зеленский, добавил Трамп, также в ходе разговора осудил покушение на экс-президента.
В интервью Bloomberg Трамп говорил, что у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп добавил, что в период его президентства боевые действия между странами были невозможны. Кандидат на пост главы государств добавил, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал 17 июля, что, когда Трамп был президентом США, «ничего хорошего для России не делалось», но, тем не менее, между странами существовал диалог, что «можно отнести к положительным элементам».
25 июня агентство Reuters сообщило, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Согласно инициативе, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет в свою очередь к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно. В Киеве инициативу отвергли. В Кремле заявили, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути предложения.