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Трамп призвал Зеленского закончить конфликт на Украине

Ведомости

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал его закончить конфликт. Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News.

По словам Трампа, в разговоре с Зеленским он назвал Россию «военной машиной», так как страна победила армии Гитлера и Наполеона.

Трамп настаивает, что «Байден не должен был допустить» конфликта на Украине, а в случае его президентства этого бы не случилось.

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским 19 июля. Трамп поблагодарил Зеленского за разговор, заявив , что «как ваш следующий президент» он положит конец конфликту на Украине и «принесет мир во всем мире». Зеленский, добавил Трамп, также в ходе разговора осудил покушение на экс-президента.

В интервью Bloomberg Трамп говорил, что у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп добавил, что в период его президентства боевые действия между странами были невозможны. Кандидат на пост главы государств добавил, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал 17 июля, что, когда Трамп был президентом США, «ничего хорошего для России не делалось», но, тем не менее, между странами существовал диалог, что «можно отнести к положительным элементам».

25 июня агентство Reuters сообщило, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Согласно инициативе, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет в свою очередь к усилению американской поддержки Украины. Утверждается, что Трамп отреагировал на план положительно. В Киеве инициативу отвергли. В Кремле заявили, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути предложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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