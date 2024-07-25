Небензя: Киев не получит передышку в виде предварительного прекращения огня
Готовность Украины к переговорам вписывается в позицию РФ о том, что дипломатический путь – предпочтительный вариант решения конфликта, но Киев ни под каким предлогом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
По словам Небензи, Киев начал говорить о готовности к мирным переговорам с участием России из-за «катастрофичного» положения украинской армии.
«Мы, вы знаете, никогда не отказывались от переговоров. Их при науськивании своих западных спонсоров отвергали Зеленский и его клика. В таких вопросах важны детали и нюансы, а их мы как раз и не знаем», – отметил постпред.
Небензя считает, что если президент Украины Владимир Зеленский «дозрел» до разговора о мире, то у него есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. По словам дипломата, «ничего лучше Украина уже точно не получит».
«И уж точно она ни под каким соусом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня», – добавил постпред России при ООН.
Условия России по прекращению огня на Украине были озвучены президентом России Владимиром Путиным 14 июня. Среди предложений – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.