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Небензя: Киев не получит передышку в виде предварительного прекращения огня

Ведомости

Готовность Украины к переговорам вписывается в позицию РФ о том, что дипломатический путь – предпочтительный вариант решения конфликта, но Киев ни под каким предлогом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

По словам Небензи, Киев начал говорить о готовности к мирным переговорам с участием России из-за «катастрофичного» положения украинской армии.

«Мы, вы знаете, никогда не отказывались от переговоров. Их при науськивании своих западных спонсоров отвергали Зеленский и его клика. В таких вопросах важны детали и нюансы, а их мы как раз и не знаем», – отметил постпред.

Небензя считает, что если президент Украины Владимир Зеленский «дозрел» до разговора о мире, то у него есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. По словам дипломата, «ничего лучше Украина уже точно не получит».

«И уж точно она ни под каким соусом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня», – добавил постпред России при ООН.

Условия России по прекращению огня на Украине были озвучены президентом России Владимиром Путиным 14 июня. Среди предложений – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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