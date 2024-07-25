В Кремле заявили о необходимости понять готовность Украины к переговорам

Срок полномочий Зеленского официально истек 20 мая, но на Украине не стали проводить выборы из-за продления режима военного положения. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Глава государства пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры о перемирии, но если до этого дойдет дело, то нужно понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу. Позже Стефанчук сообщил, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.