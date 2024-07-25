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В Кремле заявили о необходимости понять готовность Украины к переговорам

Ведомости

Россия в целом открыта для переговорного процесса с Украиной, но необходимо понять, насколько готов к этому Киев и есть ли у него разрешение «кураторов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, по вопросу готовности Украины к переговорам звучат «очень разные заявления». Кроме того, остается проблема с законодательным запретом Киева на контакты и переговоры с российской стороной. Также на повестке дня стоит вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

«Вопрос непростой. С юридической точки зрения, эта проблема на повестке дня, но, с практической точки зрения, мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Поэтому здесь возможны разные варианты», – пояснил Песков.

24 июля Песков на фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже» подчеркнул, ссылаясь на неоднократные заявления президента РФ Владимира Путина, что «Зеленский однозначно утратил свою легитимность».

Срок полномочий Зеленского официально истек 20 мая, но на Украине не стали проводить выборы из-за продления режима военного положения. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Глава государства пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры о перемирии, но если до этого дойдет дело, то нужно понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу. Позже Стефанчук сообщил, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.

5 июля Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном высказал мнение, что Киев не допускает саму мысль о прекращении боевых действий, потому что тогда исчезает предлог для продления военного положения и придется проводить выборы. «Но шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», – считает Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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