В Кремле заявили о необходимости понять готовность Украины к переговорам
Россия в целом открыта для переговорного процесса с Украиной, но необходимо понять, насколько готов к этому Киев и есть ли у него разрешение «кураторов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, по вопросу готовности Украины к переговорам звучат «очень разные заявления». Кроме того, остается проблема с законодательным запретом Киева на контакты и переговоры с российской стороной. Также на повестке дня стоит вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского.
«Вопрос непростой. С юридической точки зрения, эта проблема на повестке дня, но, с практической точки зрения, мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Поэтому здесь возможны разные варианты», – пояснил Песков.
24 июля Песков на фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже» подчеркнул, ссылаясь на неоднократные заявления президента РФ Владимира Путина, что «Зеленский однозначно утратил свою легитимность».
Срок полномочий Зеленского официально истек 20 мая, но на Украине не стали проводить выборы из-за продления режима военного положения. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Глава государства пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры о перемирии, но если до этого дойдет дело, то нужно понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу. Позже Стефанчук сообщил, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.
5 июля Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном высказал мнение, что Киев не допускает саму мысль о прекращении боевых действий, потому что тогда исчезает предлог для продления военного положения и придется проводить выборы. «Но шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», – считает Путин.