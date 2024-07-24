Песков: Зеленский однозначно утратил легитимность
Президент Украины Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».
«Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность», – сказал Песков на встрече с участниками фестиваля новых медиа.
20 мая официально истек срок полномочий Зеленского, но на Украине не стали проводить выборы, поскольку есть отдельный закон о правовом режиме военного положения (ст. 19), согласно которому избрание главы государства и депутатов Верховной рады невозможно во время его действия. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Глава государства пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры о перемирии, но если до этого дойдет дело, то нужно понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу. Позже Стефанчук сообщил, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.
5 июля Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном высказал мнение, что Киев не допускает саму мысль о прекращении боевых действий, потому что тогда исчезает предлог для продления военного положения и придется проводить выборы. «Но шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», – считает Путин.