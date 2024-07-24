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Песков: Зеленский однозначно утратил легитимность

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность», – сказал Песков на встрече с участниками фестиваля новых медиа.

20 мая официально истек срок полномочий Зеленского, но на Украине не стали проводить выборы, поскольку есть отдельный закон о правовом режиме военного положения (ст. 19), согласно которому избрание главы государства и депутатов Верховной рады невозможно во время его действия. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Глава государства пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры о перемирии, но если до этого дойдет дело, то нужно понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу. Позже Стефанчук сообщил, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.

5 июля Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном высказал мнение, что Киев не допускает саму мысль о прекращении боевых действий, потому что тогда исчезает предлог для продления военного положения и придется проводить выборы. «Но шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», – считает Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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