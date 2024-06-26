Дональд Трамп рассмотрел план по урегулированию конфликта на Украине

По данным агентства, очертания этого плана были изложены в докладе за авторством Келлога и Флитца от 11 апреля на сайте американского экспертного центра America First Policy Institute (создан в 2021 г.), где они возглавляют одно из подразделений. Согласно тексту, для преодоления кризиса они предлагали отложить вступление Украины в НАТО в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение, предусматривающее гарантии безопасности. Также Келлог и Флитц выступали за обложение продаж российских энергоресурсов и использование полученных средств на восстановление Украины, в случае если Россия не согласится присоединиться к описываемому ими формату переговоров. В апрельском тексте говорится, что одна из основных ошибок администрации Джо Байдена – игнорирование интересов России при рассмотрении возможности вступления Украины в НАТО.