Дональд Трамп рассмотрел план по урегулированию конфликта на Украине

Дональд Трамп рассмотрел план по урегулированию конфликта на УкраинеОн предусматривает давление на обе стороны
Бывшие сотрудники администрации экс-президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флитц подготовили план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом авторы рассказали Reuters в интервью 25 июня.
По их плану Киев сможет получать американское вооружение и другую военную помощь, только если согласится участвовать в переговорном процессе. При этом условия режима прекращения огня будут согласованы исходя из ситуации на поле боя на момент переговоров. Келлог также заявил о намерении предупредить Москву, что «любой отказ» вести переговоры приведет к увеличению поддержки Украины со стороны США. По словам авторов возможного плана, Трамп с ним ознакомился и отреагировал положительно. «Не берусь утверждать, что он [Трамп] согласился с этим [планом] или с каждым словом, но мы были довольны обратной связью, которую получили», – сказал Флитц (цитата по Reuters).
По данным агентства, очертания этого плана были изложены в докладе за авторством Келлога и Флитца от 11 апреля на сайте американского экспертного центра America First Policy Institute (создан в 2021 г.), где они возглавляют одно из подразделений. Согласно тексту, для преодоления кризиса они предлагали отложить вступление Украины в НАТО в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение, предусматривающее гарантии безопасности. Также Келлог и Флитц выступали за обложение продаж российских энергоресурсов и использование полученных средств на восстановление Украины, в случае если Россия не согласится присоединиться к описываемому ими формату переговоров. В апрельском тексте говорится, что одна из основных ошибок администрации Джо Байдена – игнорирование интересов России при рассмотрении возможности вступления Украины в НАТО.
«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», – прокомментировал новость о предложении советников Трампа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
14 июня на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин назвал условия России для прекращения огня и старта переговоров. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Представленный экс-президенту план реализуем и даже без особого участия конгресса, говорит американист Ян Веселов. Если Трамп решит ограничить или вовсе прекратить военную поддержку Украины, то он может затягивать отправку оружия либо приостановить ее в одностороннем порядке. Если же он решит усилить поддержку, то в конгрессе будет межпартийное большинство для нового пакета помощи.
Если рассматривать план Трампа в полной мере, он напоминает корейский сценарий, предусматривающий не решение, а заморозку конфликта, отмечает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Поэтому предложение советников Трампа вряд ли можно считать рабочим для России.
18 июня бывший советник по нацбезопасности Трампа Роберт О’Брайен (2019–2021 гг.) написал статью о возможном развитии внешней политики США в случае победы Трампа. В части, связанной с Украиной, он предположил продолжение поставок «летальной» помощи при условии, что платить за нее будет ЕС. Он также допустил переговоры с Россией.
На нынешнем этапе новости, связанные с предложением Келлога и Флитца, служат целям избирательной кампании Трампа – показать, что он в отличие от Байдена готов к прагматичной дипломатии, продолжает Веселов. Но даже если экс-президент, выиграв выборы, попытается реализовать этот план, он столкнется не только с проблемами непосредственно организации переговорного процесса, но и с попыткой его заблокировать со стороны противников переговоров, резюмировал Сокольщик.