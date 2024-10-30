В ДНР заявили о начале отступления ВСУ из Курахово

30 октября «Ведомости. Страна» писали о заявлении мэра Горловки Ивана Приходько относительно новой тактики «тихой атаки» украинскими беспилотниками по Горловке. Политик рассказал об атаке на местный автобус, оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы. Украинские военные подняли дрон с выключенными винтами, поэтому РЭБ не сработали. По его словам, украинские беспилотники совершают на Горловку от 20 до 40 атак в сутки.