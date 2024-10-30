В ДНР заявили о начале отступления ВСУ из Курахово
Вооруженные силы Украины начали отступление из Курахово из-за прохода Вооруженных сил России в южно-донецком направлении. ВСУ направляются в тыл расположенной группировке, об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Уже фактически разбиваются те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово», – отметил он.
Кимаковский сообщил о поражении резервов кураховской группировки ВСУ в населенном пункте Разлив. По мнению советника главы ДНР, данные объективного контроля демонстрируют «большую беду» для украинских подразделений в Курахово. Он также отметил, что местность на данном фронтовом участке представляет собой степи.
Ранее силовые структуры сообщили, что ВСУ покинули позиции в восточной части Запорожского проспекта в городе Курахово. Украинские подразделения отступают со своих позиций, оставляя раненых и оружие.
30 октября «Ведомости. Страна» писали о заявлении мэра Горловки Ивана Приходько относительно новой тактики «тихой атаки» украинскими беспилотниками по Горловке. Политик рассказал об атаке на местный автобус, оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы. Украинские военные подняли дрон с выключенными винтами, поэтому РЭБ не сработали. По его словам, украинские беспилотники совершают на Горловку от 20 до 40 атак в сутки.