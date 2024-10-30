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В ДНР заявили о начале отступления ВСУ из Курахово

Ведомости

Вооруженные силы Украины начали отступление из Курахово из-за прохода Вооруженных сил России в южно-донецком направлении. ВСУ направляются в тыл расположенной группировке, об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Уже фактически разбиваются те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово», – отметил он.

Кимаковский сообщил о поражении резервов кураховской группировки ВСУ в населенном пункте Разлив. По мнению советника главы ДНР, данные объективного контроля демонстрируют «большую беду» для украинских подразделений в Курахово. Он также отметил, что местность на данном фронтовом участке представляет собой степи.

Ранее силовые структуры сообщили, что ВСУ покинули позиции в восточной части Запорожского проспекта в городе Курахово. Украинские подразделения отступают со своих позиций, оставляя раненых и оружие.

30 октября «Ведомости. Страна» писали о заявлении мэра Горловки Ивана Приходько относительно новой тактики «тихой атаки» украинскими беспилотниками по Горловке. Политик рассказал об атаке на местный автобус, оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы. Украинские военные подняли дрон с выключенными винтами, поэтому РЭБ не сработали. По его словам, украинские беспилотники совершают на Горловку от 20 до 40 атак в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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