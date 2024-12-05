ТАСС: российские войска перерезали ВСУ единственную трассу из Курахово
Единственная трасса, ведущая из города Курахово в Донецкой народной республике, оказалась перерезана российским войсками, из-за чего у вооруженных сил Украины (ВСУ) практически нет шансов покинуть населенный пункт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Оборона противника к северу от Курахово продавлена, трасса Курахово – Запорожье фактически перерезана», – заявили в силовых структурах.
4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово. 10 ноября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волченка, который находится в 4 км от города.
В конце октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что ВСУ начали отступление из Курахово из-за прохода российских войск в южно-донецком направлении. 29 ноября Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» взяла под контроль село Новая Ильинка в ДНР, которое находится у Кураховского водохранилища, на другом берегу – Курахово.