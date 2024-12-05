ТАСС: российские войска перерезали ВСУ единственную трассу из Курахово

В конце октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что ВСУ начали отступление из Курахово из-за прохода российских войск в южно-донецком направлении. 29 ноября Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» взяла под контроль село Новая Ильинка в ДНР, которое находится у Кураховского водохранилища, на другом берегу – Курахово.