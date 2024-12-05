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ТАСС: российские войска перерезали ВСУ единственную трассу из Курахово

Ведомости

Единственная трасса, ведущая из города Курахово в Донецкой народной республике, оказалась перерезана российским войсками, из-за чего у вооруженных сил Украины (ВСУ) практически нет шансов покинуть населенный пункт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Оборона противника к северу от Курахово продавлена, трасса Курахово – Запорожье фактически перерезана», – заявили в силовых структурах.

4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово. 10 ноября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волченка, который находится в 4 км от города.

В конце октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что ВСУ начали отступление из Курахово из-за прохода российских войск в южно-донецком направлении. 29 ноября Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» взяла под контроль село Новая Ильинка в ДНР, которое находится у Кураховского водохранилища, на другом берегу – Курахово.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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