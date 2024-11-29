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Российские войска взяли под контроль село Воровское в ДНР

Ведомости

Российская группировка войск «Центр» взяла под контроль села Воровское и Новая Ильинка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

За неделю на этом направлении потери Украины составили свыше 2910 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии, добавили в ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Раздольное ДНР. На направлении ВСУ за неделю потеряли до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» на неделе взяли под контроль Копанки Харьковской области.

Новая Ильинка находится у Кураховского водохранилища, на другом берегу – город Курахово. 4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово Покровского района. 10 ноября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волченка, который находится в 4 км от Курахово.

11 ноября произошло повреждение плотины Кураховского водохранилища. Украинские власти обвинили в повреждении Россию. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что ВСУ затопили собственные позиции вблизи Курахово в результате подрыва дамбы Киевом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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