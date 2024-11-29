Российские войска взяли под контроль село Воровское в ДНР
Российская группировка войск «Центр» взяла под контроль села Воровское и Новая Ильинка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
За неделю на этом направлении потери Украины составили свыше 2910 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии, добавили в ведомстве.
Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Раздольное ДНР. На направлении ВСУ за неделю потеряли до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» на неделе взяли под контроль Копанки Харьковской области.
Новая Ильинка находится у Кураховского водохранилища, на другом берегу – город Курахово. 4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово Покровского района. 10 ноября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волченка, который находится в 4 км от Курахово.
11 ноября произошло повреждение плотины Кураховского водохранилища. Украинские власти обвинили в повреждении Россию. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что ВСУ затопили собственные позиции вблизи Курахово в результате подрыва дамбы Киевом.