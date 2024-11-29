Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Раздольное ДНР. На направлении ВСУ за неделю потеряли до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Запад» на неделе взяли под контроль Копанки Харьковской области.