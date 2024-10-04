Пушилин: ВС России взяли под контроль все дороги к Курахово

3 октября Минобороны РФ объявило об освобождении Угледара в ДНР, бои за который продолжались с начала Россией спецоперации в феврале 2022 г. В январе этого года Пушилин говорил, что контроль над Угледаром может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.