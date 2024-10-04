Пушилин: ВС России взяли под контроль все дороги к Курахово
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово, находящегося под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на встрече с иностранными журналистами.
«Потеря Украиной важного логистического узла [Угледара] или связующего звена <...>, теперь под контролем, под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые в том числе идут и в сторону Курахово», – сказал Пушилин (цитата по ТАСС).
Глава ДНР отметил, что на южнодонецком направлении Угледар был единственным крупным городом. Он расположен на господствующих высотах, благодаря чему украинская армия могла просматривать местность на десятки километров.
3 октября Минобороны РФ объявило об освобождении Угледара в ДНР, бои за который продолжались с начала Россией спецоперации в феврале 2022 г. В январе этого года Пушилин говорил, что контроль над Угледаром может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.
4 октября Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу пяти соединений и воинских частей – 5-й отдельной гвардейской танковой бригаде, 36-й и 37-й отдельным гвардейским мотострелковым бригадам, 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты и 430-му мотострелковому полку. Все они отличились при взятии под контроль Угледара.