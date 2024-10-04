ВС России за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов
Российские военные за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов, в том числе город Угледар. Об этом сообщает Минобороны РФ. В течение недели 83 военных ВСУ сдались в российский плен, 44 из них – в ходе зачистки Угледара. Средства ПВО РФ за неделю сбили семь ракет ATACMS, шесть авиабомб Hammer, 22 снаряда HIMARS и 540 беспилотников ВСУ.
С 28 сентября по 4 октября российские военные нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотниками. В результате были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов. Кроме того, были поражены арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения живой силы.
В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника, по сообщению Минобороны, составили свыше 3050 человек, четыре танка, 43 боевые бронированные машины, из них две американские боевые машины пехоты Bradley и 77 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Макеевка ЛНР и Вишневое Харьковской области. Утверждается, что украинская сторона потеряла 2880 военных, четыре боевые бронированные машины, из них три американских бронетранспортера М113, 42 автомобиля, а также 37 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм, поставленных ВСУ странами НАТО. Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 полевых складов с боеприпасами.
«Южная» группировка войск освободила населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. Противник, как утверждается, потерял до 5110 человек, два танка, три боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, из них 30 западного производства. Уничтожены 13 полевых складов с боеприпасами.
Группировка «Центр» освободила населенные пункты Нелеповка и Крутой Яр в ДНР. За неделю на этом направлении потери Украины составили до 4210 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.
Группировка войск «Восток» заняла более выгодные позиции и взяла под контроль населенный пункт Угледар в ДНР. Противник потерял до 890 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, а также восемь полевых складов с боеприпасами.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.
Глава ДНР Денис Пушилин говорил в январе, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.