Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Макеевка ЛНР и Вишневое Харьковской области. Утверждается, что украинская сторона потеряла 2880 военных, четыре боевые бронированные машины, из них три американских бронетранспортера М113, 42 автомобиля, а также 37 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм, поставленных ВСУ странами НАТО. Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 полевых складов с боеприпасами.