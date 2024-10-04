Путин получил доклад о взятии Угледара от высшего военного руководства
Президент России Владимир Путин получил доклад о взятии под контроль города Угледара от высшего военного руководства и министра обороны Андрея Белоусова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады. Естественно, были доклады высшего военного руководства и министра обороны», – сказал представитель Кремля.
Российские войска взяли под контроль город Угледар 3 октября, объявило Минобороны РФ. Бои за город в ДНР между российскими и украинскими силами продолжались два с половиной года – с начала боевых действий в феврале 2022 г.
Глава ДНР Денис Пушилин говорил в январе этого года, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.
В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ зашли в российскую Курскую область.