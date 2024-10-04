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Путин получил доклад о взятии Угледара от высшего военного руководства

Ведомости

Президент России Владимир Путин получил доклад о взятии под контроль города Угледара от высшего военного руководства и министра обороны Андрея Белоусова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады. Естественно, были доклады высшего военного руководства и министра обороны», – сказал представитель Кремля.

Российские войска взяли под контроль город Угледар 3 октября, объявило Минобороны РФ. Бои за город в ДНР между российскими и украинскими силами продолжались два с половиной года – с начала боевых действий в феврале 2022 г.

Глава ДНР Денис Пушилин говорил в январе этого года, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.

В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ зашли в российскую Курскую область.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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