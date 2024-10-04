Путин получил доклад о взятии Угледара от высшего военного руководства

В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ зашли в российскую Курскую область.