Минобороны объявило о взятии Угледара

Минобороны объявило о взятии УгледараБои за город шли более двух лет
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Об этом сообщило российское Минобороны.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Угледар Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Бои за город между российскими и украинскими силами продолжались два с половиной года – с начала боевых действий в феврале 2022 г.
25 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что бои между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армией идут уже в самом Угледаре. Пушилин заявлял в январе, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения.
1 октября депутат верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города. 22 сентября украинское командование сняло с должности командира обороняющейся в Угледаре 72-й механизированной бригады Ивана Винника.
Винник командовал бригадой с августа 2022 г. В оперативном командовании ВСУ «Север» пояснили, что Винник переходит на более высокую должность.
Военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ вторглись в российскую Курскую область.