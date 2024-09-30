В Кремле заявили о продолжении спецоперации «своим ходом»

«Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», – сказал Песков.