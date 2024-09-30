В Кремле заявили о продолжении спецоперации «своим ходом»
Спецоперация продолжается своим ходом, не нужно увязывать ее проведение с изменениями в ядерной доктрине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.
Журналисты спросили, видят ли в Кремле попытку провокации на фоне планов изменить ядерную доктрину. В вопросе было отмечено, что в минувшие выходные над Россией сбили 125 беспилотников.
«Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», – сказал Песков.
25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.
29 сентября Минобороны сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 125 украинских беспилотников самолетного типа. Над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены 67 дронов, по 17 – над Белгородской и Воронежской, 18 – над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем. Еще три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары по российским регионам. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями.