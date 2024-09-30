Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле заявили о продолжении спецоперации «своим ходом»

Ведомости

Спецоперация продолжается своим ходом, не нужно увязывать ее проведение с изменениями в ядерной доктрине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.

Журналисты спросили, видят ли в Кремле попытку провокации на фоне планов изменить ядерную доктрину. В вопросе было отмечено, что в минувшие выходные над Россией сбили 125 беспилотников.

«Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», – сказал Песков.

25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

29 сентября Минобороны сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 125 украинских беспилотников самолетного типа. Над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены 67 дронов, по 17 – над Белгородской и Воронежской, 18 – над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем. Еще три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.

ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары по российским регионам. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных