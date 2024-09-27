Зачем Россия меняет свою ядерную доктрину

Зачем Россия меняет свою ядерную доктринуК этому привела эскалация конфликта на Украине
Корректировки в ядерную доктрину России, о которых рассказал президент Владимир Путин на совещании Совета безопасности, стоит считать сигналом странам Запада, заявил 26 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами. Причем необязательно ядерными», – сказал он.
К внесению изменений подтолкнули, в частности, «элементы напряженности, которые складываются по периметру наших границ». Песков уверен, что и ранее «здравомыслящие главы государств <...> понимали и понимают серьезность заявлений президента Путина». «Тем более когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины», – добавил пресс-секретарь. Песков также отметил, что сейчас уже сформулированы корректировки в два документа: в военную доктрину и в «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
Путин 25 сентября провел постоянное совещание по ядерному сдерживанию в рамках Совбеза (такой формат был обозначен впервые), которое было посвящено обновлению «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания». Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.
В обновленной доктрине уточнены и условия перехода России к применению ядерного оружия. Путин уточнил, что власти будут рассматривать такой сценарий при «получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». «Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – добавил Путин.
Наконец, право применить ядерное оружие у России появится, согласно новой редакции «Основ», из-за агрессии не только против нее, но и Белоруссии – как участника Союзного государства.
Впрочем, и по действующему документу Россия может ответить ядерным ударом в случае старта баллистических ракет, атакующих территорию России и/или ее союзников (без конкретизации), а также в случае применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по их территориям. Но теперь планируется расширить основания: ядерное оружие может быть применено «в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету» России и Белоруссии.
Главная причина изменения доктрины ядерного сдерживания – сложившаяся угроза безопасности России, считает политолог и старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин. Даже если Украину и не возьмут в НАТО, США и некоторые страны Евросоюза могли бы предоставить ей ядерные гарантии, это тоже одна из причин действий руководства России, считает Зудин.
Вероятно, изменения в ядерной доктрине потребовались в связи с продолжением эскалации вокруг украинского кризиса, говорит научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Олег Криволапов. Речь идет, в частности, об отправке на Украину самолетов F-16, обсуждении применения западных вооружений для удара вглубь территории России и намерениях США развернуть в Германии ракеты средней дальности. Изменения в российской ядерной доктрине могут удержать западные страны от следующих эскалационных шагов, но эксперт допускает, что Вашингтон и Брюссель могут и сделать вид, что ничего нового Москва не предпринимает, и продолжить эскалацию дальше. При этом в конфликте на Украине, учитывая нынешнее постоянное продвижение российских войск, у России нет необходимости применять ядерное оружие, считает Криволапов.
Внесение изменений в ядерную доктрину понадобилось, чтобы напомнить о своем потенциале Западу, считает военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Также требовалось внести в доктрину ряд уточнений: например, ранее там говорилось о встречном ударе в случае атаки баллистическими ракетами, но вполне разумно упомянуть, что нанесение ударов крылатыми ракетами и бомбардировщиками также считается поводом для ответа.
Появление пункта об агрессии против России со стороны неядерного государства, но располагающего при этом поддержкой такой страны, – напоминание западным странам, что им не стоит слишком сильно расширять поддержку Украины. А то, что в новой доктрине заменят ряд формулировок, например угрозу существованию государства заменили на угрозу суверенитету, вполне логично, говорит Ермаков: прежние формулировки имели слишком большую ширину для трактовок. Впрочем, и тогда и сейчас имеется в виду, что перед угрозой масштабного военного поражения в обычном конфликте будет возможно применение ядерного оружия. Но стоит понимать, отмечает эксперт, что под масштабным военным поражением имеется в виду реально катастрофическая ситуация вроде «вермахта под Москвой осенью 1941 г.». По мнению Ермакова, подобную экзистенциальную угрозу для России ВСУ не могут создать даже в своих самых смелых мечтах.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина