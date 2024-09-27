Зачем Россия меняет свою ядерную доктрину

Появление пункта об агрессии против России со стороны неядерного государства, но располагающего при этом поддержкой такой страны, – напоминание западным странам, что им не стоит слишком сильно расширять поддержку Украины. А то, что в новой доктрине заменят ряд формулировок, например угрозу существованию государства заменили на угрозу суверенитету, вполне логично, говорит Ермаков: прежние формулировки имели слишком большую ширину для трактовок. Впрочем, и тогда и сейчас имеется в виду, что перед угрозой масштабного военного поражения в обычном конфликте будет возможно применение ядерного оружия. Но стоит понимать, отмечает эксперт, что под масштабным военным поражением имеется в виду реально катастрофическая ситуация вроде «вермахта под Москвой осенью 1941 г.». По мнению Ермакова, подобную экзистенциальную угрозу для России ВСУ не могут создать даже в своих самых смелых мечтах.