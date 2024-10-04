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Белоусов поздравил отличившиеся при взятии Угледара воинские части

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу пяти соединений и воинских частей – 5-й отдельной гвардейской танковой бригаде, 36-й и 37-й отдельным гвардейским мотострелковым бригадам, 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты и 430-му мотострелковому полку, которые отличились при взятии под контроль города Угледара в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны.

По словам Белоусова, 5-я отдельная гвардейская танковая бригада с первых дней спецоперации выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, является одним из передовых соединений группировки войск «Восток». Министр отметил, что «за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 1100 военнослужащих бригады награждены государственными наградами».

В результате «профессиональных, решительных действий» 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отметил Белоусов, противник понес существенные потери и отступил. Он подчеркнул, что «личный состав соединения, как и в годы Великой Отечественной войны, в ходе Донецкой наступательной операции, освобождавший Волноваху, Гуляй-поле, Мелитополь и Каховку, своим ратным подвигом подтвердил славное наследие и традиции ветеранов-фронтовиков».

Действия 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты по освобождению Угледара «являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности», отметил министр.

С подвигами ветеранов Белоусов сравнил и работу 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. По его словам, «воины-гвардейцы бригады мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи».

Действия 430-го мотострелкового полка в боях за Угледар, считает глава ведомства, являются образцом храбрости и высокого профессионализма. Более 400 солдат, сержантов и офицеров полка награждены государственными наградами.

Российские войска взяли под контроль город Угледар 3 октября, объявило Минобороны РФ. Бои за город в ДНР между российскими и украинскими силами продолжались два с половиной года – с начала боевых действий в феврале 2022 г.

Глава ДНР Денис Пушилин говорил в январе этого года, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.

В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ зашли в российскую Курскую область.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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