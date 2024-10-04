Белоусов поздравил отличившиеся при взятии Угледара воинские части
Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу пяти соединений и воинских частей – 5-й отдельной гвардейской танковой бригаде, 36-й и 37-й отдельным гвардейским мотострелковым бригадам, 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты и 430-му мотострелковому полку, которые отличились при взятии под контроль города Угледара в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны.
По словам Белоусова, 5-я отдельная гвардейская танковая бригада с первых дней спецоперации выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, является одним из передовых соединений группировки войск «Восток». Министр отметил, что «за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 1100 военнослужащих бригады награждены государственными наградами».
В результате «профессиональных, решительных действий» 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отметил Белоусов, противник понес существенные потери и отступил. Он подчеркнул, что «личный состав соединения, как и в годы Великой Отечественной войны, в ходе Донецкой наступательной операции, освобождавший Волноваху, Гуляй-поле, Мелитополь и Каховку, своим ратным подвигом подтвердил славное наследие и традиции ветеранов-фронтовиков».
Действия 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты по освобождению Угледара «являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности», отметил министр.
С подвигами ветеранов Белоусов сравнил и работу 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. По его словам, «воины-гвардейцы бригады мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи».
Действия 430-го мотострелкового полка в боях за Угледар, считает глава ведомства, являются образцом храбрости и высокого профессионализма. Более 400 солдат, сержантов и офицеров полка награждены государственными наградами.
Российские войска взяли под контроль город Угледар 3 октября, объявило Минобороны РФ. Бои за город в ДНР между российскими и украинскими силами продолжались два с половиной года – с начала боевых действий в феврале 2022 г.
Глава ДНР Денис Пушилин говорил в январе этого года, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.
В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ зашли в российскую Курскую область.