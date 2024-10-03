Пушилин объяснил стратегическое значение Угледара

3 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Угледар в ДНР. Российские военные вели бои за город с украинскими силами на протяжении двух с половиной лет – с начала спецоперации в феврале 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным выход армии из Угледара: благодаря этому появилась возможность сохранить жизни военнослужащих. На вопрос о причинах, по которым был оставлен город, Зеленский ответил, что Украина не может остановить Россию «без соответствующего оружия».