Пушилин объяснил стратегическое значение Угледара
Город Угледар имеет стратегическое значение как для России, так и для Украины благодаря своему географическому положению и многочисленной многоэтажной застройке, рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Город имеет стратегическое значение. Ровно поэтому противник столь серьезно упирался, столь серьезно старался удержать данный населенный пункт», – сказал он.
К основным факторам стратегического значения Угледара Пушилин отнес его географическое положение – город находится на господствующей высоте. Кроме того, в населенном пункте есть многочисленные многоэтажные застройки и две шахты.
«Именно поэтому противник там выстраивал точки наблюдения, выстраивал систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя, следить за нашими подразделениями», – пояснил глава ДНР.
Теперь продвижение вперед на данном участке будет идти легче, уверен Пушилин.
Он добавил, что в городе находятся около 115 гражданских лиц, со стороны военных им оказывается помощь.
3 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Угледар в ДНР. Российские военные вели бои за город с украинскими силами на протяжении двух с половиной лет – с начала спецоперации в феврале 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным выход армии из Угледара: благодаря этому появилась возможность сохранить жизни военнослужащих. На вопрос о причинах, по которым был оставлен город, Зеленский ответил, что Украина не может остановить Россию «без соответствующего оружия».