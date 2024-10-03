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Пушилин объяснил стратегическое значение Угледара

Ведомости

Город Угледар имеет стратегическое значение как для России, так и для Украины благодаря своему географическому положению и многочисленной многоэтажной застройке, рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Город имеет стратегическое значение. Ровно поэтому противник столь серьезно упирался, столь серьезно старался удержать данный населенный пункт», – сказал он.

К основным факторам стратегического значения Угледара Пушилин отнес его географическое положение – город находится на господствующей высоте. Кроме того, в населенном пункте есть многочисленные многоэтажные застройки и две шахты.

«Именно поэтому противник там выстраивал точки наблюдения, выстраивал систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя, следить за нашими подразделениями», – пояснил глава ДНР.

Теперь продвижение вперед на данном участке будет идти легче, уверен Пушилин.

Он добавил, что в городе находятся около 115 гражданских лиц, со стороны военных им оказывается помощь.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Угледар в ДНР. Российские военные вели бои за город с украинскими силами на протяжении двух с половиной лет – с начала спецоперации в феврале 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным выход армии из Угледара: благодаря этому появилась возможность сохранить жизни военнослужащих. На вопрос о причинах, по которым был оставлен город, Зеленский ответил, что Украина не может остановить Россию «без соответствующего оружия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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