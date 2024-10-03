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Зеленский поддержал выход украинских войск из Угледара

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным выход украинской армии из Угледара: благодаря этому появилась возможность сохранить жизни военнослужащих. Слова главы украинского государства передает «Укринформ».

На вопрос о причинах, по которым был оставлен Угледар, Зеленский отметил, что Украина не может остановить Россию «без соответствующего оружия».

«Тогда, когда они [российские военнослужащие] разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизни, потому что они важнее, чем любые застройки. Это наши люди, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они уходят и могут сохранить себя», – сказал украинский лидер.

Зеленский снова призвал союзников предоставить Украине «возможность останавливать Россию тем или иным оружием, предоставить разрешение, предоставить соответствующие системы». Президент Украины также обратил внимание на отставание в поставках оружия.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Угледар в Донецкой народной республике. Российские военные вели бои за город с украинскими силами на протяжении двух с половиной лет – с начала спецоперации в феврале 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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