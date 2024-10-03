Зеленский поддержал выход украинских войск из Угледара
Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным выход украинской армии из Угледара: благодаря этому появилась возможность сохранить жизни военнослужащих. Слова главы украинского государства передает «Укринформ».
На вопрос о причинах, по которым был оставлен Угледар, Зеленский отметил, что Украина не может остановить Россию «без соответствующего оружия».
«Тогда, когда они [российские военнослужащие] разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизни, потому что они важнее, чем любые застройки. Это наши люди, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они уходят и могут сохранить себя», – сказал украинский лидер.
Зеленский снова призвал союзников предоставить Украине «возможность останавливать Россию тем или иным оружием, предоставить разрешение, предоставить соответствующие системы». Президент Украины также обратил внимание на отставание в поставках оружия.
3 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Угледар в Донецкой народной республике. Российские военные вели бои за город с украинскими силами на протяжении двух с половиной лет – с начала спецоперации в феврале 2022 г.