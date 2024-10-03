Зеленский поддержал выход украинских войск из Угледара

«Тогда, когда они [российские военнослужащие] разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизни, потому что они важнее, чем любые застройки. Это наши люди, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они уходят и могут сохранить себя», – сказал украинский лидер.