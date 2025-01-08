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В Южной Корее отклонили законопроекты о расследовании в отношении президента

Ведомости

Национальное собрание Южной Кореи отклонило два законопроекта о специальных расследованиях в отношении президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент из-за его неудачной попытки ввести военное положение, и об обвинениях в адрес первой леди Ким Кё Хи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Законопроект, направленный против Юна, предусматривает назначение специальных прокуроров для расследования обвинений в мятеже, связанных с кратковременным введением Юном военного положения. Законопроект был отклонен 198 голосами против 101 при одном воздержавшемся.

Национальное собрание также отклонило другой законопроект, который предусматривает назначение специального прокурора для расследования двух ключевых обвинений в адрес первой леди, связанных с ее предполагаемой причастностью к схеме манипулирования акциями и вмешательством в выдвижение кандидатов на выборах через влиятельного посредника. Законопроект был отклонен 196 голосами против 103 при одном воздержавшемся.

27 декабря Национальное собрание Южной Кореи объявило импичмент бывшему и. о. президента Хан Док Су. Такое решение поддержали 192 депутата, что сделало его единогласным.

Юн объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента.

За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. После отмены военного положения министр обороны ушел в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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