В Южной Корее отклонили законопроекты о расследовании в отношении президента

Национальное собрание также отклонило другой законопроект, который предусматривает назначение специального прокурора для расследования двух ключевых обвинений в адрес первой леди, связанных с ее предполагаемой причастностью к схеме манипулирования акциями и вмешательством в выдвижение кандидатов на выборах через влиятельного посредника. Законопроект был отклонен 196 голосами против 103 при одном воздержавшемся.