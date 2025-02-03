Песков назвал Британию апологетом позиции «воевать до последнего украинца»
Британия занимает последовательную позицию о необходимости Украины продолжать воевать. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, «британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца».
Так он ответил на вопрос журналиста о мнении Кремля о предстоящем обращении премьера Великобритании Кира Стармера с призывом усилить экономическое давление на Россию. По его мнению, именно Британия навязывает идею продолжать конфронтацию «своим партнерам».
«Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима», – добавил Песков.
В конце января помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев обвинил Лондон в попытке превратить Украину в британскую колонию. Для этого, по его мнению, в том числе между странами было заключено соглашение о партнерстве сроком на 100 лет.