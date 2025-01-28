Патрушев обвинил Лондон в попытке превратить Украину в британскую колонию
Великобритания пытается создать свою колонию на территории Украины, для этого в том числе между странами было заключено соглашение о партнерстве сроком на 100 лет. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Недавним заключением соглашения "о 100-летнем партнерстве" между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране», – заявил Патрушев.
По его мнению, Британия планирует нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, а также «бесцеремонно» заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море.
16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ призван наладить прочные связи между двумя странами во множестве сфер: военном сотрудничестве, безопасности, обороне, космосе, торговле, в области науки и технологий, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т. д.
Соглашение также закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе и стратегии добычи критически важных полезных ископаемых. Документ о партнерстве имеет и секретную часть, которая не будет обнародована, говорил Зеленский. Он также сообщил, что на этот год Великобритания запланировала для Украины $6,6 млрд военной помощи, после чего ежегодно будет выделять не менее $3 млрд.