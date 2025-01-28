Патрушев обвинил Лондон в попытке превратить Украину в британскую колонию

Соглашение также закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе и стратегии добычи критически важных полезных ископаемых. Документ о партнерстве имеет и секретную часть, которая не будет обнародована, говорил Зеленский. Он также сообщил, что на этот год Великобритания запланировала для Украины $6,6 млрд военной помощи, после чего ежегодно будет выделять не менее $3 млрд.