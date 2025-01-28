Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Патрушев обвинил Лондон в попытке превратить Украину в британскую колонию

Ведомости

Великобритания пытается создать свою колонию на территории Украины, для этого в том числе между странами было заключено соглашение о партнерстве сроком на 100 лет. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Недавним заключением соглашения "о 100-летнем партнерстве" между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране», – заявил Патрушев.

По его мнению, Британия планирует нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, а также «бесцеремонно» заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ призван наладить прочные связи между двумя странами во множестве сфер: военном сотрудничестве, безопасности, обороне, космосе, торговле, в области науки и технологий, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т. д.

Соглашение также закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе и стратегии добычи критически важных полезных ископаемых. Документ о партнерстве имеет и секретную часть, которая не будет обнародована, говорил Зеленский. Он также сообщил, что на этот год Великобритания запланировала для Украины $6,6 млрд военной помощи, после чего ежегодно будет выделять не менее $3 млрд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных