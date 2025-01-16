Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве

10 января Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Стармер посетит Украину в ближайшее время, чтобы обсудить размещение международных миротворческих сил в республике после завершения конфликта с Россией. По информации агентства, этот вопрос премьер-министр Великобритании уже обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом также писала 15 января газета The Telegraph.