Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве», – заявил Зеленский.
Документ призван наладить прочные связи между двумя странами во множестве сфер: военном сотрудничестве, безопасности, обороне, космосе, торговле, в области науки и технологий, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т. д. Соглашение также закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе и стратегии добычи критически важных полезных ископаемых.
10 января Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Стармер посетит Украину в ближайшее время, чтобы обсудить размещение международных миротворческих сил в республике после завершения конфликта с Россией. По информации агентства, этот вопрос премьер-министр Великобритании уже обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом также писала 15 января газета The Telegraph.