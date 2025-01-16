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Лондон и Париж обсуждают отправку миротворцев на Украину

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают отправку миротворческих сил на Украину после возможного соглашения о прекращении конфликта. Об этом пишет The Telegraph.

Подробности переговоров британские и французские официальные лица не раскрывают.

Согласно одной из идей США, западные военные могли бы охранять 1300-километровую границу между новыми границами Украины и России с демилитаризованной «буферной» зоной. Макрон продвигает инициативу о том, что европейские союзники могут быть задействованы для этого на местах. Он обсудил предложение с премьер-министром Польши Дональдом Туском в середине декабря 2024 г. Тогда премьер Польши заявил, что Варшава «не планирует никаких подобных действий».

Президент Франции обсудил эту тему и с президентом Украины Владимиром Зеленским, который после написал в соцсети X: «В качестве одной из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и участие других стран в этих усилиях».

Источник в правительстве Британии подчеркнул, что Лондон ещё не полностью поддерживают это предложение.

24 декабря 2024 г. издание Foreign Policy писало, что правительства Франции и Великобритании возобновили дискуссию о вводе европейских войск на Украину. Уточнялось, что в 2025 г. в страну планируют отправить более 100 000 европейских военных «миротворцев» для того, чтобы сподвигнуть Россию к мирным переговорам. Подчеркивалось, что вариант станет возможным исключильно при стабилизации линии фронта, пока планы носят теоретический характер.

16 декабря того же года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о размещении миротворцев на Украине преждевременно, учитывая отказ Киева от переговоров. Представитель Кремля напомнил, что в настоящее время украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров, поэтому Россия продолжает спецоперацию. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно повторял, что переговоры могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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