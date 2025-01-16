Лондон и Париж обсуждают отправку миротворцев на Украину

Согласно одной из идей США, западные военные могли бы охранять 1300-километровую границу между новыми границами Украины и России с демилитаризованной «буферной» зоной. Макрон продвигает инициативу о том, что европейские союзники могут быть задействованы для этого на местах. Он обсудил предложение с премьер-министром Польши Дональдом Туском в середине декабря 2024 г. Тогда премьер Польши заявил, что Варшава «не планирует никаких подобных действий».