Лондон и Париж обсуждают отправку миротворцев на Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают отправку миротворческих сил на Украину после возможного соглашения о прекращении конфликта. Об этом пишет The Telegraph.
Подробности переговоров британские и французские официальные лица не раскрывают.
Согласно одной из идей США, западные военные могли бы охранять 1300-километровую границу между новыми границами Украины и России с демилитаризованной «буферной» зоной. Макрон продвигает инициативу о том, что европейские союзники могут быть задействованы для этого на местах. Он обсудил предложение с премьер-министром Польши Дональдом Туском в середине декабря 2024 г. Тогда премьер Польши заявил, что Варшава «не планирует никаких подобных действий».
Президент Франции обсудил эту тему и с президентом Украины Владимиром Зеленским, который после написал в соцсети X: «В качестве одной из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и участие других стран в этих усилиях».
Источник в правительстве Британии подчеркнул, что Лондон ещё не полностью поддерживают это предложение.
24 декабря 2024 г. издание Foreign Policy писало, что правительства Франции и Великобритании возобновили дискуссию о вводе европейских войск на Украину. Уточнялось, что в 2025 г. в страну планируют отправить более 100 000 европейских военных «миротворцев» для того, чтобы сподвигнуть Россию к мирным переговорам. Подчеркивалось, что вариант станет возможным исключильно при стабилизации линии фронта, пока планы носят теоретический характер.
16 декабря того же года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о размещении миротворцев на Украине преждевременно, учитывая отказ Киева от переговоров. Представитель Кремля напомнил, что в настоящее время украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров, поэтому Россия продолжает спецоперацию. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно повторял, что переговоры могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей.