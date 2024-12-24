FP: страны Европы могут направить более 100 000 миротворцев на Украину

В материале подчеркивают, что на Украину планируют отправить более 100 000 европейских военных «миротворцев» в 2025 г. для того, чтобы сподвигнуть Россию к мирным переговорам. Отмечается, что это станет возможно только при стабилизации линии фронта, пока планы носят только теоретический характер.