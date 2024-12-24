FP: страны Европы могут направить более 100 000 миротворцев на Украину
Правительства Франции и Великобритании возобновили дискуссию о вводе европейских войск на территорию Украины, сообщает издание Foreign Policy.
В материале подчеркивают, что на Украину планируют отправить более 100 000 европейских военных «миротворцев» в 2025 г. для того, чтобы сподвигнуть Россию к мирным переговорам. Отмечается, что это станет возможно только при стабилизации линии фронта, пока планы носят только теоретический характер.
По концепции, предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном, коалиция европейских государств должна будет постоянно размещать сухопутные войска на Украине. Согласно расчетам издания, для этого потребуется минимум пять бригад – примерно от 25 000 до 30 000 военнослужащих. Численность вспомогательного персонала будет еще выше.
Макрон считает, что это единственный способ для Европы предотвратить конфликт. Обозреватели отмечают, что подобное вмешательство мало чем может помочь Украине.
Макрон заявлял, что не исключает возможность создания коалиции стран для отправки на Украину войск. Российская сторона считает, что вовлечение стран НАТО мешает урегулированию конфликта.