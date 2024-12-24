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FP: страны Европы могут направить более 100 000 миротворцев на Украину

Ведомости

Правительства Франции и Великобритании возобновили дискуссию о вводе европейских войск на территорию Украины, сообщает издание Foreign Policy.

В материале подчеркивают, что на Украину планируют отправить более 100 000 европейских военных «миротворцев» в 2025 г. для того, чтобы сподвигнуть Россию к мирным переговорам. Отмечается, что это станет возможно только при стабилизации линии фронта, пока планы носят только теоретический характер.

По концепции, предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном, коалиция европейских государств должна будет постоянно размещать сухопутные войска на Украине. Согласно расчетам издания, для этого потребуется минимум пять бригад – примерно от 25 000 до 30 000 военнослужащих. Численность вспомогательного персонала будет еще выше.

Макрон считает, что это единственный способ для Европы предотвратить конфликт. Обозреватели отмечают, что подобное вмешательство мало чем может помочь Украине.

Макрон заявлял, что не исключает возможность создания коалиции стран для отправки на Украину войск. Российская сторона считает, что вовлечение стран НАТО мешает урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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