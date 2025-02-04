Захарова ответила на заявление Зеленского о ядерном оружии
Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что желание президента Украины Владимира Зеленского обладать ядерным оружием выдает в нем маньяка, заявила она в своем Telegram-канале.
Захарова заявляет, что Зеленский рассматривает планету как «объект своих больных фантазий». По мнению представителя МИД, заявление Зеленского также доказывает, что атомные станции для него «грязное оружие», которое необходимо Киеву для шантажа.
4 февраля в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану Зеленский заявил, что выдача Западом ядерного оружия Украине может стать для нее гарантией безопасности, если страна не станет членом НАТО. Зеленский заявил, что если вступление в НАТО займет для страны несколько лет или даже десятилетий, то встанет вопрос гарантий безопасности для Украины на этот период. По словам лидера Украины, ядерное оружие поможет сдерживать Россию.
Украина отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в 1994 г. в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.
В июне 2024 г. президент РФ Владимир Путин указал подтверждение безъядерного статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО как одни из условий для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.