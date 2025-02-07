Трамп анонсировал встречу с Зеленским на следующей неделе

Трамп также заявил, что одна из тем, которую он обсуждает с Зеленским, – это редкоземельные металлы и другие ресурсы. «Мы хотим обеспечить возможность их получения [редкоземельных металлов], потому что, как вы знаете, Европа вкладывает гораздо меньше денег, чем мы», – сказал он, заметив, что НАТО вложило около $100 млрд в поддержку Украины, в то время как США уже потратили на помощь стране более $300 млрд. «Им это нужно больше, чем нам, поэтому мы просим их уравнять вложения, сбалансировать их», – добавил Трамп.