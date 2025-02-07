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Трамп анонсировал встречу с Зеленским на следующей неделе

Он также заявил, что планирует поговорить с Путиным
Людмила Чернова
Пресс-служба президента Украины
Пресс-служба президента Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает корреспондент «Ведомостей». Глава Белого дома добавил, что также намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным, не исключив проведение личной встречи в будущем.

Когда Трампа спросили, встретится ли вице-президент Джей Ди Вэнс на следующей неделе во время своего визита в Европу с Зеленским, Трамп сказал: «Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе».

Трамп добавил, что сам он в Европу не поедет и встреча может состояться в Вашингтоне.

«И, вероятно, поговорю с президентом Путиным. Я хочу, чтобы эта война закончилась», – сказал он журналистам перед встречей с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме.

На уточняющий вопрос, собирается ли Трамп проводить личную встречу с Путиным или провести телефонный разговор, он сказал: «Это возможно».

«У нас всегда были хорошие отношения. У меня всегда были хорошие отношения с президентом Путиным. Вот почему это все так печально. Этого бы никогда не случилось», – сказал он.

Трамп также заявил, что одна из тем, которую он обсуждает с Зеленским, – это редкоземельные металлы и другие ресурсы. «Мы хотим обеспечить возможность их получения [редкоземельных металлов], потому что, как вы знаете, Европа вкладывает гораздо меньше денег, чем мы», – сказал он, заметив, что НАТО вложило около $100 млрд в поддержку Украины, в то время как США уже потратили на помощь стране более $300 млрд. «Им это нужно больше, чем нам, поэтому мы просим их уравнять вложения, сбалансировать их», – добавил Трамп.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет настаивать на гарантиях безопасности.

«И мы уже сказали ему (Зеленскому), что взамен должно быть что-то равнозначное», – добавил Трамп.

Россия все еще готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга в пятницу.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам на уровне главы государства.

7 февраля специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью The New York Post, что и России, и Украине придется идти на уступки. Он также сообщил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом по редкоземельным металлам.

3 февраля Трамп говорил, что у властей США запланированы контакты с Россией и Украиной. 24 января Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. При этом, как неоднократно указывали в Кремле, при подписании каких-либо договоренностей Зеленским встает вопрос об их легитимности, поскольку срок его полномочий уже истек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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