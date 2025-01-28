Путин: мирное соглашение с Киевом будет незаконным при подписании его Зеленским

Путин: мирное соглашение с Киевом будет незаконным при подписании его ЗеленскимЛегитимным представителем Украины сейчас является Рада, считает президент
Подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, так как лидер страны Владимир Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Путин заявил, что из-за того, что на Украине не были проведены выборы президента в соответствии с законом, Зеленский не является президентом страны. Он подчеркнул, что это прописано в конституции страны.
«В соответствии с конституцией Украины президент не имеет права на продление своих полномочий даже в условиях военного положения», – заявил Путин. При этом переговоры можно «вести с кем угодно», но в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. «У президента Украины срок полномочий пять лет, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады», – напомнил Путин.
По его словам, если Киев захочет отменить указ, запрещающий переговоры с РФ, то он найдет юридический способ это сделать. «Это может сделать председатель Рады», – сказал Путин. В противном случае переговоры России и Украины будут незаконными. И российский лидер сообщил, что не видит инициативы со стороны Украины.
При этом президент России заявил, что боевые действия могут закончиться через 1,5–2 месяца, «если закончатся спонсорские деньги и патроны». «Если же есть желание у их западных спонсоров добиться мира – путь очень простой, я когда-то и [экс-президенту США Джо] Байдену об этом тоже посылал соответствующие сигналы: есть желание – все, пожалуйста», – рассказал Путин.
Переговоры с Украиной начались с начала специальной военной операции. В 2022 г. Москва предлагала Киеву покинуть ДНР и ЛНР, но, по словам президента, Запад уговорил Киев продолжать боевые действия.
«Как известно, приехал господин [Борис] Джонсон тогда, премьер-министр Великобритании. Наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну», – сказал президент. Он напомнил, что украинские чиновники позже подтвердили эту информацию.
Спецоперация на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов. Эти результаты Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ нарушили госграницу России и вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.
27 января глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что линия фронта на Украине смещается на запад.
16 декабря прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации в 2024 г. взяли под контроль почти 4500 кв. км территорий на Украине. По данным Белоусова, в распоряжении украинских властей находятся менее 1% ЛНР, до 30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Новый госсекретарь США Марко Рубио 25 января выпустил распоряжение о приостановке финансирования программ помощи другим странам на 90 дней. Приостановка помощи, в том числе, затронула Украину, писало Politico.
Ранее Путин также заявлял, что готов к переговорам с Украиной, но этому мешает запретительный указ Зеленского. Украинский лидер объяснил, что указ о запрете переговоров с Москвой, пока российским президентом является Путин, вводился с целью «остановки сепаратизма» на Украине.
Он утверждает, что Москва пыталась оказывать давление на депутатов Украины, европейских чиновников и даже на США. Киев не мог контролировать все эти переговорные процессы, поэтому было принято «справедливое решение», как объяснил глава украинского режима.
«Я лидер тех или иных переговоров – и всем остальным я запретил», – подчеркнул он.
Зеленский добавил, что не знает, каким будет формат переговоров по мирному урегулированию конфликта и предположил, что в них будут участвовать Украина, США, Европа и Россия.