Путин: мирное соглашение с Киевом будет незаконным при подписании его Зеленским

«В соответствии с конституцией Украины президент не имеет права на продление своих полномочий даже в условиях военного положения», – заявил Путин. При этом переговоры можно «вести с кем угодно», но в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. «У президента Украины срок полномочий пять лет, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады», – напомнил Путин.