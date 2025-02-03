Politico: Путин и Трамп согласны с необходимостью избавиться от Зеленского

1 февраля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы на Украине прошли президентские выборы до конца текущего года, особенно в случае заключения перемирия с Россией. «Большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, это полезно для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата», – указал он.