Politico: Путин и Трамп согласны с необходимостью избавиться от Зеленского
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласны друг с другом насчет необходимости проведения на Украине президентских выборов, пишет Politico.
Анонимный источник Politico, представленный как бывший украинский министр, выразил беспокойство по этому поводу. «Я считаю это первым доказательством того, что Трамп и Путин согласны с тем, что нужно избавиться от [президента Украины Владимира] Зеленского», – сказал он.
1 февраля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы на Украине прошли президентские выборы до конца текущего года, особенно в случае заключения перемирия с Россией. «Большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, это полезно для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата», – указал он.
24 января президент России Владимир Путин объявил о готовности к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как они будут возобновлены, если Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так российский глава ответил на заявление президента США о желании скорее добиться завершения конфликта. Трамп уточнил, что Киев готов заключить сделку.
28 января Путин указал, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, поскольку Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По его мнению, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридический способ это сделать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что легитимизация руководства на Украине необходима с точки зрения юридической фиксации договоренностей в плане урегулирования российско-украинского конфликта.