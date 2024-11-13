Economist: президентские выборы на Украине могут пройти в мае 2025 года

Согласно закрытым внутренним опросам, популярность Зеленского значительно снизилась и эти выборы при нынешнем раскладе действующий президент бы проиграл. Общество больше не воспринимает его как яркого лидера военного времени, отмечает издание. Основным фаворитом в роли оппонента Зеленского является бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий пост посла в Великобритании. Хотя его политические амбиции пока неясны, многие видят в нем потенциального кандидата в президенты, уточняет издание.