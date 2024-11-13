Economist: президентские выборы на Украине могут пройти в мае 2025 года
На Украине началась подготовка к возможным выборам президента, предполагаемая дата – 25 мая 2025 г., сообщает The Economist со ссылкой на источники.
Как сообщили источники, региональные избирательные штабы приступили к работе и составляют списки кандидатов. Представители потенциальных оппонентов действующего президента Владимира Зеленского считают, что стране нужны выборы, но опасаются публично высказываться на эту тему из-за «возможной жесткой реакции офиса главы государства».
Согласно закрытым внутренним опросам, популярность Зеленского значительно снизилась и эти выборы при нынешнем раскладе действующий президент бы проиграл. Общество больше не воспринимает его как яркого лидера военного времени, отмечает издание. Основным фаворитом в роли оппонента Зеленского является бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий пост посла в Великобритании. Хотя его политические амбиции пока неясны, многие видят в нем потенциального кандидата в президенты, уточняет издание.
Бывший коллега действующего президента считает, что лучшее решение, которое может принять Зеленский, это уйти в отставку и сдержать свое первоначальное обещание оставаться на посту президента только один срок.
11 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что в госдепе обсуждают проведение выборов президента Украины в 2025 г. По данным службы, в первую очередь планируется через американские «демократизаторские» фонды и «мозговые центры» стимулировать подконтрольные им структуры гражданского общества Украины озвучить инициативу о необходимости проведения выборов. В СВР также сообщают, что США подтолкнули финансируемых Западом украинских «гражданских активистов» обсуждать вопрос о создании новой партии, которая займет проамериканскую нишу во время предстоящей избирательной кампании.