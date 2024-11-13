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Economist: президентские выборы на Украине могут пройти в мае 2025 года

Ведомости

На Украине началась подготовка к возможным выборам президента, предполагаемая дата – 25 мая 2025 г., сообщает The Economist со ссылкой на источники.

Как сообщили источники, региональные избирательные штабы приступили к работе и составляют списки кандидатов. Представители потенциальных оппонентов действующего президента Владимира Зеленского считают, что стране нужны выборы, но опасаются публично высказываться на эту тему из-за «возможной жесткой реакции офиса главы государства».

Согласно закрытым внутренним опросам, популярность Зеленского значительно снизилась и эти выборы при нынешнем раскладе действующий президент бы проиграл. Общество больше не воспринимает его как яркого лидера военного времени, отмечает издание. Основным фаворитом в роли оппонента Зеленского является бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий пост посла в Великобритании. Хотя его политические амбиции пока неясны, многие видят в нем потенциального кандидата в президенты, уточняет издание.

Бывший коллега действующего президента считает, что лучшее решение, которое может принять Зеленский, это уйти в отставку и сдержать свое первоначальное обещание оставаться на посту президента только один срок.

11 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что в госдепе обсуждают проведение выборов президента Украины в 2025 г. По данным службы, в первую очередь планируется через американские «демократизаторские» фонды и «мозговые центры» стимулировать подконтрольные им структуры гражданского общества Украины озвучить инициативу о необходимости проведения выборов. В СВР также сообщают, что США подтолкнули финансируемых Западом украинских «гражданских активистов» обсуждать вопрос о создании новой партии, которая займет проамериканскую нишу во время предстоящей избирательной кампании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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