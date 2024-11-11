СВР: в госдепе обсуждают проведение выборов президента Украины в 2025 году

На Украине запрещено проводить выборы президента до тех пор, пока в стране действует военное положение. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г., после чего президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позже Стефанчук сообщил, что Зеленский останется президентом до завершения военного положения в стране.