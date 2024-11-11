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СВР: в госдепе обсуждают проведение выборов президента Украины в 2025 году

Кандидатов на пост лидера страны будет согласовывать, по данным разведки, госдепартамент
Ведомости

В США рассматривается проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 г. в условиях продолжения конфликта с Россией, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

Кандидатов на пост украинского лидера будет согласовывать госдепартамент, а НПО США отберут местные общественные организации для мониторинга выборов.

«В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" [президента Украины] Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией», – указано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

По данным службы, в первую очередь планируется через американские «демократизаторские» фонды и «мозговые центры» стимулировать подконтрольные им структуры гражданского общества Украины озвучить инициативу о необходимости проведения выборов. В СВР также сообщают, что США подтолкнули финансируемых Западом украинских «гражданских активистов» обсуждать вопрос о создании новой партии, которая займет проамериканскую нишу во время предстоящей избирательной кампании.

«По замыслу госдепартамента, такая политическая сила должна пройти в состав Верховной рады и стать важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера», – подчеркнули в СВР.

В конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera заявил, что президентские выборы в стране состоятся сразу после окончания боевых действий.

На Украине запрещено проводить выборы президента до тех пор, пока в стране действует военное положение. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г., после чего президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позже Стефанчук сообщил, что Зеленский останется президентом до завершения военного положения в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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