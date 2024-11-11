СВР: в госдепе обсуждают проведение выборов президента Украины в 2025 году

СВР: в госдепе обсуждают проведение выборов президента Украины в 2025 годуКандидатов на пост лидера страны будет согласовывать, по данным разведки, госдепартамент
В США рассматривается проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 г. в условиях продолжения конфликта с Россией, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.
Кандидатов на пост украинского лидера будет согласовывать госдепартамент, а НПО США отберут местные общественные организации для мониторинга выборов.
«В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" [президента Украины] Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией», – указано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
По данным службы, в первую очередь планируется через американские «демократизаторские» фонды и «мозговые центры» стимулировать подконтрольные им структуры гражданского общества Украины озвучить инициативу о необходимости проведения выборов. В СВР также сообщают, что США подтолкнули финансируемых Западом украинских «гражданских активистов» обсуждать вопрос о создании новой партии, которая займет проамериканскую нишу во время предстоящей избирательной кампании.
«По замыслу госдепартамента, такая политическая сила должна пройти в состав Верховной рады и стать важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера», – подчеркнули в СВР.
В конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera заявил, что президентские выборы в стране состоятся сразу после окончания боевых действий.
На Украине запрещено проводить выборы президента до тех пор, пока в стране действует военное положение. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г., после чего президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позже Стефанчук сообщил, что Зеленский останется президентом до завершения военного положения в стране.