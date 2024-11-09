Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа

По его словам, у президента Украины отсутствует политический мандат, под его руководством страна может существовать только за счет зарубежных займов. Премьер также усомнился, что Трамп сможет реализовать свое обещание в течение суток добиться прекращения конфликта на Украине. Завершить конфликт за 24 часа очень сложно, заметил Фицо.