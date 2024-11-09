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Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский шокирован победой избранного президента США Дональда Трампа на выборах, так как боится завершения российско-украинского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Премьер отметил, что наблюдал за президентом Украины на встрече европейских лидеров в Будапеште.

«Зеленский шокирован тем, что выиграл <…> Трамп и США могут прекратить оказание помощи», – уточнил Фицо.

По его словам, у президента Украины отсутствует политический мандат, под его руководством страна может существовать только за счет зарубежных займов. Премьер также усомнился, что Трамп сможет реализовать свое обещание в течение суток добиться прекращения конфликта на Украине. Завершить конфликт за 24 часа очень сложно, заметил Фицо.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. По данным CNN, на выборах Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократов Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.

Зеленский позвонил Трампу и поздравил его с исторической и убедительной победой. Поздравление поступило еще до того, как избранный президент США набрал необходимые 270 голосов выборщиков. Стороны договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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