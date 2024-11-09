Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский шокирован победой избранного президента США Дональда Трампа на выборах, так как боится завершения российско-украинского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
Премьер отметил, что наблюдал за президентом Украины на встрече европейских лидеров в Будапеште.
«Зеленский шокирован тем, что выиграл <…> Трамп и США могут прекратить оказание помощи», – уточнил Фицо.
По его словам, у президента Украины отсутствует политический мандат, под его руководством страна может существовать только за счет зарубежных займов. Премьер также усомнился, что Трамп сможет реализовать свое обещание в течение суток добиться прекращения конфликта на Украине. Завершить конфликт за 24 часа очень сложно, заметил Фицо.
5 ноября в США состоялись президентские выборы. По данным CNN, на выборах Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократов Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.
Зеленский позвонил Трампу и поздравил его с исторической и убедительной победой. Поздравление поступило еще до того, как избранный президент США набрал необходимые 270 голосов выборщиков. Стороны договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.