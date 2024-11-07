Зеленский позвонил Трампу после победы на выборах президента США

На встрече Трамп также поблагодарил Зеленского за то, что тот заявил об отсутствии у Трампа «плохих намерений» во время телефонного разговора в 2019 г. Тогда экс-президент пытался получить компромат на действующего президента Джо Байдена и его сына Хантера, в связи с чем демократы инициировали и объявили первый импичмент Трампу в декабре 2019 г.