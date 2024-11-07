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Зеленский позвонил Трампу после победы на выборах президента США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил избранному 47-му президенту США Дональду Трампу. Об этом украинский лидер сообщил у себя в Telegram-канале.

«Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой – этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании», – написал он.

Зеленский добавил, что стороны договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.

Президент Украины был в числе первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Поздравление поступило еще до того, как Трамп набрал необходимые 270 голосов выборщиков.

27 сентября Трамп провел встречу с Зеленским в США. На тот момент кандидат в президенты США заявил, что у него «очень хорошие отношения» и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи Трамп заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев.

На встрече Трамп также поблагодарил Зеленского за то, что тот заявил об отсутствии у Трампа «плохих намерений» во время телефонного разговора в 2019 г. Тогда экс-президент пытался получить компромат на действующего президента Джо Байдена и его сына Хантера, в связи с чем демократы инициировали и объявили первый импичмент Трампу в декабре 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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