Зеленский позвонил Трампу после победы на выборах президента США
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил избранному 47-му президенту США Дональду Трампу. Об этом украинский лидер сообщил у себя в Telegram-канале.
«Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой – этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании», – написал он.
Зеленский добавил, что стороны договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.
Президент Украины был в числе первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Поздравление поступило еще до того, как Трамп набрал необходимые 270 голосов выборщиков.
27 сентября Трамп провел встречу с Зеленским в США. На тот момент кандидат в президенты США заявил, что у него «очень хорошие отношения» и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи Трамп заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев.
На встрече Трамп также поблагодарил Зеленского за то, что тот заявил об отсутствии у Трампа «плохих намерений» во время телефонного разговора в 2019 г. Тогда экс-президент пытался получить компромат на действующего президента Джо Байдена и его сына Хантера, в связи с чем демократы инициировали и объявили первый импичмент Трампу в декабре 2019 г.