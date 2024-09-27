Что значит встреча Трампа и Зеленского для отношений США с Украиной

Непосредственно перед ее началом Зеленский и Трамп вышли к журналистам. Экс-президент США подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным. Трамп также похвалил украинского политика за то, что тот заявил об отсутствии у Трампа «плохих намерений» во время телефонного разговора в 2019 г. (из трансляции телеканала C-SPAN). Тогда бывший президент пытался получить компромат на действующего президента Джо Байдена (на тот момент баллотировался в президенты) и его сына Хантера. В связи с этим демократы инициировали и объявили первый импичмент Трампу в декабре 2019 г.