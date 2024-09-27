Что значит встреча Трампа и Зеленского для отношений США с Украиной

Что значит встреча Трампа и Зеленского для отношений США с УкраинойРеспубликанец может пересмотреть политику в отношении Киева, но не радикально
Экс-президент США и кандидат Республиканской партии на ноябрьских выборах Дональд Трамп 27 сентября провел встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает газета New York Times (NYT), по окончании встречи Трамп заявил, что «многое узнал» из разговора с Зеленским, и подчеркнул намерение выработать «справедливую для всех» сделку по завершению конфликта на Украине. Трамп также принял приглашение Зеленского посетить эту страну. По данным NYT, встреча продолжалась около часа.
Непосредственно перед ее началом Зеленский и Трамп вышли к журналистам. Экс-президент США подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным. Трамп также похвалил украинского политика за то, что тот заявил об отсутствии у Трампа «плохих намерений» во время телефонного разговора в 2019 г. (из трансляции телеканала C-SPAN). Тогда бывший президент пытался получить компромат на действующего президента Джо Байдена (на тот момент баллотировался в президенты) и его сына Хантера. В связи с этим демократы инициировали и объявили первый импичмент Трампу в декабре 2019 г.
О намерении увидеться с киевским лидером лично Трамп заявил днем ранее, выступая на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго. «Зеленский попросил о встрече со мной, и я встречусь с ним», – сказал республиканец.
Позже в своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал скрин электронного письма от Зеленского. Из прошения видно, что оно посылалось не напрямую, а было передано заместителем посла Украины в США Денисом Сиеником через советников Трампа. В письме Зеленский выразил надежду на взаимопонимание и предложил увидеться в Нью-Йорке.
«Дорогой Дональд. Я правда хочу выслушать твое мнение напрямую и лично. Ты знаешь, что я всегда с большим уважением говорю обо всем, что связано с тобой. Верю в важность личного контакта и стопроцентного взаимопонимания», – сказано в письме.
Интересно, что послание передала не лично посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, а ее заместитель. Теоретически это может быть связано с тем, что 26 сентября спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить Маркарову из-за организованной ею поездки украинского лидера на оружейный завод в Пенсильвании. Это мероприятие многие республиканцы расценили как вмешательство в выборы и акт поддержки вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис со стороны Зеленского.
За несколько дней до встречи в американских СМИ активно обсуждался вопрос об углублении разногласий между Трампом и Зеленским. Это, по мнению многих журналистов и экспертов, предвещает изменение американской политики в отношении Украины в случае победы Трампа.
В частности, коррекция может затронуть поставки вооружений и оказания прочей помощи Киеву со стороны Вашингтона. Предположительно, поводом к таким рассуждениям стало интервью Зеленского журналу New Yorker 22 сентября, в котором он заявил, что Трамп «не понимает», как урегулировать украинский конфликт. В ответ Трамп несколько раз назвал Зеленского «лучшим торговцем» в истории, намекая на его прошения о выделении новых пакетов помощи, и выразил сомнения по поводу возможностей Украины победить на поле боя.
Зачем встреча Трампу и что она значит
Встреча с Зеленским носит для Трампа церемониально-агитационный характер, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. Американист объяснила, что Трамп таким образом пытается показать избирателю себя как прагматичного и умелого дипломата, а заодно «заглушить» критику мейнстримных СМИ, которые обвиняли его в непонимании приоритетов национальной безопасности США.
По данным апрельского исследования YouGov, 40% независимых избирателей США (самая важная группа избирателей) выступают за сохранение помощи Киеву на нынешнем уровне или ее увеличении (21% и 19% соответственно), 35% хотят ее сократить.
Бунина полагает, что если Трамп выиграет выборы, то он пересмотрит политику США в отношении Украины. Но, подчеркивает она, этот процесс, возможно, будет состоять из нескольких этапов. Первые месяцы Трамп попытается способствовать дипломатическому урегулированию. Одновременно с этим он будет постепенно перекидывать финансовые тяготы конфликта на европейских союзников США.
Как только Трамп поймет, что процесс не идет по его личному сценарию, он сосредоточится исключительно на большем финансовом вовлечении европейских стран и максимальном сокращении американской помощи. «Хотя резко обрезать помощь Трамп вряд ли будет, так как это может осложнить его отношения с весомой частью однопартийцев и оружейным лобби», – сказала Бунина.
Объем помощи Киеву может значительно сократиться, но она продолжит быть инструментом внутриполитического торга, продолжает Бунина. «Трамп может использовать помощь Украине как разменную монету, чтобы демократы помогали продвигать нужные ему законопроекты», – сказала эксперт.
По данным Совета по международным отношениям, с февраля 2022 г. США выделили для Украины $175 млрд.
При Трампе можно ожидать изменения политики США в отношении Украины, соглашается научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Трамп будет жестче контролировать процесс выделения средств Киеву и их расходование. Он гораздо активнее Байдена будет пытаться навязать бремя финансирования Украины союзникам США по НАТО, в первую очередь членам Евросоюза. «Для Трампа нынешняя встреча с Зеленским – пиар-ход, попытка оспорить слова СМИ о его слабости перед Россией», – сказал эксперт.
Кортунов также отметил два фактора, которые могут уменьшить возможности Трампа действовать резко. Первый касается так называемой бюрократической инерции на фоне запуска процесса выделения средств Киеву и работы целых ведомств на эту задачу.
«Если Трамп победит, то на обновление госаппарата уйдет время. Потом потребуется время на изменение алгоритмов. Не стоит забывать, что Байден в последние месяцы своей администрации попытается создать максимальное количество препятствий для изменений и ускорить использование уже выделенных средств», – объяснил эксперт.
Второй фактор относится к расстановке сил в конгрессе. Кортунов полагает, что Трампа будут сдерживать не только демократы, но и собственные однопартийцы. В качестве примера он привел первый срок Трампа, когда республиканцы, будучи в большинстве, совместно с демократами ограничили его возможность снимать санкции с России.
«На этот раз конгресс может попытаться сделать то же самое, особенно если демократы смогут сохранить большинство в сенате или выиграть в палате представителей. Но и Трамп придет более подготовленным, чем в 2017 г., и начнет активно бороться с “глубинным государством”, а это также затянет осуществление любых внешнеполитических изменений», – резюмировал Кортунов.