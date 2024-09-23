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Запад в 2 раза сократил финансирование бюджета Украины

На фоне угрозы дефолта Киев активнее перекладывает финансовое бремя на население
Александр Соколов
KTS / Science Photo Library

Запад сокращает финансирование Украины. Внешние вливания в бюджет страны снизились в 2 раза, подсчитали «Ведомости» по недавно опубликованным данным минфина Украины за первое полугодие 2024 г. В январе – июне текущего года страны Запада профинансировали 27% расходов госбюджета страны, тогда как в первой половине 2023 г. финансирование было на уровне 50%. В долларовом выражении помощь сократилась с $19,1 млрд до $10,6 млрд. Особенно сильно рухнули бесплатные внешние трансферты – с $6,1 млрд до $1 млрд, или в 6 раз. Киев рассчитывал в 2024 г. привлечь извне $37 млрд займов, которые помогли бы покрыть почти весь дефицит бюджета, но за первую половину года удалось получить лишь четверть этой суммы.

Одновременно нагрузка на бюджет возрастает. Расходы по обслуживанию уже взятых обязательств продолжают увеличиваться. Если в первой половине 2024 г. у Киева на это ушло $900 млн, по данным минфина и согласно среднему курсу гривны за этот период, то во второй требовалось в 6 раз больше – $5,2 млрд. Это больше, чем расходы госбюджета за этот же период на экономику, образование и здравоохранение, вместе взятые. Особенно напряженным должен был быть сентябрь. В этом месяце пришлось бы отдать $2,8 млрд, тогда как ранее на обслуживание внешних долгов уходило $146 млн в месяц, а в 2023 г. – по $110 млн.

Перенос сроков платежей и реструктуризация долгов позволяют надеяться лишь на отсрочку дефолта. По факту он уже наступил, поскольку Украина неплатежеспособна, долги вернуть не сможет и делать это не будет, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Даже западные рейтинговые агентства стали меньше верить в страну и снизили ее кредитные рейтинги. Но технически дефолт Украина не объявит, пока сохраняется политическая воля Запада использовать ее в качестве инструмента противостояния с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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