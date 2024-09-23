Запад в 2 раза сократил финансирование бюджета Украины

Одновременно нагрузка на бюджет возрастает. Расходы по обслуживанию уже взятых обязательств продолжают увеличиваться. Если в первой половине 2024 г. у Киева на это ушло $900 млн, по данным минфина и согласно среднему курсу гривны за этот период, то во второй требовалось в 6 раз больше – $5,2 млрд. Это больше, чем расходы госбюджета за этот же период на экономику, образование и здравоохранение, вместе взятые. Особенно напряженным должен был быть сентябрь. В этом месяце пришлось бы отдать $2,8 млрд, тогда как ранее на обслуживание внешних долгов уходило $146 млн в месяц, а в 2023 г. – по $110 млн.