Республиканцы обвинили посла Украины в США во вмешательстве в выборы

Республиканцы видят проблему не столько в приезде Зеленского, сколько в том, что прямо накануне визита он раскритиковал Трампа и Вэнса, говорит политолог Малек Дудаков. Ожидать каких-то санкций в отношении Маркаровой не стоит. Но если Трамп победит, а республиканцам удастся сохранить большинство в палате и выиграть в сенате, то вполне вероятно, что они попытаются способствовать ее отъезду из США. Что касается конкретно выделения новых пакетов помощи Украине, то в случае победы Трампа эти транши могут резко обрубить. Если же победит Харрис, то поддержка будет сокращаться постепенно.