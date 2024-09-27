Республиканцы обвинили посла Украины в США во вмешательстве в выборы

Республиканцы обвинили посла Украины в США во вмешательстве в выборыОни требуют от Зеленского уволить ее
О письме Джонсона Зеленскому 25 сентября сообщил телеканал Fox News. «Я требую, чтобы Вы немедленно уволили посла Украины в США Оксану Маркарову», – говорится в письме Джонсона. Джонсон и часть республиканцев в конгрессе считают, что организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании носила политизированный характер и похожа на попытку вмешательства в американские выборы. Одновременно с этим председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер инициировал проверку поездки Зеленского на завод. В своих письмах генпрокурору Меррику Гарланду, министру обороны Ллойду Остину и помощнику президента США Джо Байдена Эдварду Сискелу Комер заявил: «Комитет пытается изучить обстоятельства, при которых администрация Байдена – Харрис перевозила президента Украины Владимира Зеленского в Пенсильванию на самолете, принадлежащем ВВС США...»
Пенсильвания – важный колеблющийся штат. В таких штатах республиканцы и демократы имеют практически равные шансы на победу, и именно там определяется будущий президент. На выборах 2024 г. семь колеблющихся штатов, из них Пенсильвания является едва ли не ключевым. Она дает самое большое количество голосов выборщиков (19 из 270 необходимых для победы). И Комер, и Джонсон также упомянули критику Зеленским кандидатов на пост президента и вице-президента бывшего главы государства Дональда Трампа и сенатора Джеймса Вэнса. 22 сентября в интервью журналу The New Yorker Зеленский заявил, что Трамп не понимает, как завершить конфликт на Украине, а Вэнса назвал «слишком радикальным».
В своем письме Джонсон подчеркнул, что обе партии продолжают поддерживать Украину. «Но наши отношения без надобности проверяются на прочность, когда республиканские кандидаты подвергаются критике в СМИ официальными лицами в вашем правительстве», – уточнил Джонсон.
Возмущение республиканцев действиями Зеленского сопровождалось реакцией Трампа. На двух предвыборных мероприятиях подряд Трамп подверг сомнению перспективы Украины на поле боя. На митинге в Пенсильвании 24 сентября он заявил, что Зеленский хочет победы демократов.
23 сентября Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН и представления американскому руководству «плана победы» по ведению дальнейших боевых действий. Как сообщила газета The Wall Street Journal 26 сентября со ссылкой на источники, в США недовольны им.
Пока нет данных, показывающих, насколько встреча Зеленского с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро могла повлиять на мнение избирателей о том, за кого голосовать в ноябре. Но согласно сентябрьскому исследованию, проведенному YouGov по заказу Института Катона, 50% жителей Пенсильвании считают, что США слишком вовлечены в мировую политику и иностранные конфликты. 61% считает, что нынешняя внешняя политика США не учитывает интересы страны. 51% считает, что это приближает ее к третьей мировой войне. Кроме того, 54% жителей штата выступают за уменьшение объемов или в целом прекращение помощи Киеву. 51% считает, что Трамп лучше справится во внешнеполитической сфере.
Республиканцы видят проблему не столько в приезде Зеленского, сколько в том, что прямо накануне визита он раскритиковал Трампа и Вэнса, говорит политолог Малек Дудаков. Ожидать каких-то санкций в отношении Маркаровой не стоит. Но если Трамп победит, а республиканцам удастся сохранить большинство в палате и выиграть в сенате, то вполне вероятно, что они попытаются способствовать ее отъезду из США. Что касается конкретно выделения новых пакетов помощи Украине, то в случае победы Трампа эти транши могут резко обрубить. Если же победит Харрис, то поддержка будет сокращаться постепенно.
Отношение к Украине – часть культурной войны в США, сказал эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Американист объяснил, что в стане республиканцев никто на самом деле не верит в то, что Зеленский каким-то образом агитировал за Харрис, но их раздражает, каким образом и в каких условиях была организована поездка в Пенсильванию. Эксперт отметил, что вне зависимости от результатов президентских выборов политика США в отношении Украины будет меняться, так как украинское направление стало частью внутриполитического противостояния в США.
И Трамп, и Харрис попытаются постепенно перекладывать большее бремя финансирования Киева на Европу, резюмировал эксперт.