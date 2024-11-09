Советник Трампа призвал Украину сосредоточиться на достижении мира

Советник Трампа призвал Украину сосредоточиться на достижении мираПо словам Ланзы, Крыма для страны «больше нет»
Украина должна сосредоточиться на достижении мира, а не возвращении территорий. Об этом заявил BBC старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза.
«Если президент [Украины Владимир] Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что не настроен серьезно. Крыма больше нет», – отметил Ланза.
По его словам, приоритетом Украины не может оставаться возвращение утраченных территорий и попытка заставить американских военных сражаться на стороне Киева. Советник Трампа уточнил, что испытывает огромное уважение к украинскому народу, но США сосредоточены на достижении мира. Он призвал обсуждать реалистичное видение урегулирования конфликта, а не победы.
6 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять стране оружие), а также в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.