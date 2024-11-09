Рябков заявил о готовности России выслушать предложения Трампа по Украине

28 октября Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что он собирался разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН. 6 ноября WSJ писала, что что одно из новых предложений команды политика сводится к тому, что Киев пообещал бы не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. Взамен США продолжили бы поставлять Украине оружие для гарантий безопасности в будущем.