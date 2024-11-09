Рябков заявил о готовности России выслушать предложения Трампа по Украине
Россия готова выслушать предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, заявил «Интерфаксу» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что этот вопрос «не подлежит никакому сомнению».
«Мы предельно тщательно, ответственно и внимательно подходим к любым идеям, которые предлагаются странами в этой сфере», – сказал Рябков.
Замминистра отметил, что если от США последуют идеи, как «двигаться дальше в плоскости урегулирования», а не в плоскости дальнейших поставок всех видов помощи Киеву, то Москва проанализирует эти предложения и выработает ответ. Обещания и сигналы важны, но необходимы действия, и Россия будет давать оценки по конкретным делам будущей администрации президента США, подчеркнул Рябков.
Он также указал, что некоторые предвыборные посылы Трампа относительно «сверхбыстрого» урегулирования ситуации на Украине – это не более, чем риторика и способ привлечь к себе дополнительное внимание. Простого решения конфликта не может быть, считает Рябков.
28 октября Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что он собирался разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН. 6 ноября WSJ писала, что что одно из новых предложений команды политика сводится к тому, что Киев пообещал бы не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. Взамен США продолжили бы поставлять Украине оружие для гарантий безопасности в будущем.
В сентябре Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что Трамп в случае переизбрания не сможет остановить конфликт «ни за три дня, ни за три месяца».